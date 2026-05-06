  • BIST 14495.77
  • Altın 6762.29
  • Dolar 45.2176
  • Euro 53.082
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

KTTO: Kamu maliyesindeki savurganlık, kalkınma kaynaklarını tüketme noktasına getirdi

» »
Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), KKTC’nin şeffaf ve disiplinli bir kamu maliyesi, üretimi önceleyen bir ekonomik model ile kaynakların doğru ve amacına uygun kullanımına ihtiyacı olduğunu vurguladı.
KTTO: Kamu maliyesindeki savurganlık, kalkınma kaynaklarını tüketme noktasına getirdi

KTTO’dan yapılan yazılı açıklamada, kamu maliyesinin aylık cari ödemelerinin “Kontrolsüz şekilde büyümesi” ve “Üretim ekonomisinin ihmal edilmesinin”, bugün ülkeyi mali açıdan kırılgan ve sürdürülemez bir noktaya sürüklediği savunuldu.

Kalkınma Bankası kaynaklarının tüketilerek, kamu cari harcamalarını finanse etmenin, ülkeyi ekonomik çıkmaza sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacağı ifade edilen açıklamada, “Aksi takdirde bu yanlış politikaların bedelini yalnızca bugün değil, gelecek nesiller de ödemek zorunda kalacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KKTC ekonomisinin, yıllardır sürdürülen “Popülist” ve “Kısa vadeli politikaların” r bedelini ödediği ileri sürülen açıklamada, aylık cari ödemeler için sürekli borçlanma yoluna gidilmesinin artık istisna değil, sistemin kendisi haline geldiği savunuldu.

Bu durumun, hükümetin yapısal sorunları çözmek yerine “Günü kurtarmaya yönelik politikalarla” hareket ettiğini gösterdiği ileri sürülen açıklamada, Kalkınma Bankası kaynaklarından 1 milyar TL tutarında borçlanmaya gidilmesi eleştirildi.

Açıklamada, üretimi desteklemek, yatırımı teşvik etmek ve reel sektörü güçlendirmek amacıyla oluşturulmuş Kalınma Bankası kaynaklarının personel giderleri ve cari transfer ödemeleri için kullanılmasının, ekonomik akıl ve kamu sorumluluğu ile bağdaşmadığı savunuldu.

Kalkınma Bankası’nın, kalkınmanın finansman aracı olduğuna işaret edilen açıklamada, “Bu kaynağın amacı dışında kullanılması, yalnızca bugünü değil, ülkenin geleceğini de ipotek altına almak anlamına gelmektedir.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün gelinen noktada; üreten değil tüketen bir kamu yapısı, yatırım yerine borçla ayakta duran bir ekonomi, geleceğini tüketen bir mali yönetim anlayışı ile karşı karşıyayız. Bu tablo sürdürülebilir değildir.

Hükümeti bir kez daha uyarıyoruz: Kalkınma kaynaklarını tüketerek kamu cari harcamalarını finanse etmek, ülkeyi ekonomik çıkmaza sürüklemekten başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu yaklaşım, toplumun refahını artırmak bir yana, mevcut refah seviyesini dahi tehdit etmektedir.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Bu hükümetin gitme, bu Meclisin ise yenilenme zamanı çoktan geldi05 Mayıs 2026 Salı 12:44
  • Tacan Reynar: İfade özgürlüğünü hedef alan sansürü dağıtacağız05 Mayıs 2026 Salı 11:57
  • İncirli: Bizim irademiz sorunları çözmek üzerine05 Mayıs 2026 Salı 11:51
  • Polili uyardı... Yeni yasayla İsias'ı yazmakta artık suç olabilir!05 Mayıs 2026 Salı 09:26
  • Lefkoşa'da ikinci bir ağır ceza mahkemesinin kurulmasını sağlayan yasa oy birliğiyle kabul edildi05 Mayıs 2026 Salı 08:54
  • Eczanelerin yaz dönemi çalışma ve nöbet saatleri açıklandı05 Mayıs 2026 Salı 08:54
  • Meclis denetim göreviyle toplanacak05 Mayıs 2026 Salı 08:48
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Mayıs 2026 Salı 08:46
  • Medya Etik Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrı: Yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmeli05 Mayıs 2026 Salı 08:31
  • Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’na işaret etti: Şeytan günahı kutsalla gizler05 Mayıs 2026 Salı 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti