Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin yarın düzenleyeceğini duyurduğu basın toplantısına sert tepki gösterdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu toplantının “ne samimi ne de meşru” olduğu ifade edilerek, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılacak bilgilendirme girişiminin, “yanlış bir kararın aklanma çabası” olduğu savunuldu.

Basın-Sen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın düzenleyeceğini duyurduğu “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin basın toplantısı ne samimidir ne de meşrudur.

Basın emekçilerini doğrudan hedef alan, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılan “bilgilendirme” girişimi, alınan yanlış ve dayatma kararın aklanma çabasıdır. Gazetecilerin haber yapma hakkını daraltan, kamunun haber alma özgürlüğünü sınırlayan bir anlayışın basına anlatacak hiçbir şeyi yoktur.

Kendini aklama çabasıyla yapılacak olan bu girişimin, tüm yükü yasalarla susturulmak istenen basın emekçilerinin üzerine atacağı açıktır. Bilinmelidir ki, yapılan yasayı savunmak için uydurma gerekçelerin ve mazeretlerin arkasına saklanma girişimine verilecek cevabımız da irademiz de vardır. Çağın ve ifade özgürlüğünün gerisinde kalmış, egemenlerin arkasına saklanarak toplumsal meşruiyetini kaybetmiş hiçbir zümrenin çıkarına alet olmayacağız.

Başbakanlık binasının alt katlarında pişirilen bu yasayı da, bu yasayı yapanları da tanımıyoruz. Basın emekçileri, kendi mesleklerini hedef alan bu düzenlemeyi meşrulaştıracak hiçbir platformun parçası olmamalıdır. Basın Emekçileri Sendikası olarak çağrımız, basın emekçilerinin yarın düzenlenecek basın toplantısına katılmamalarıdır. Bizlerin sorunu yaratanlara soracak sorumuz yoktur!

Yapılması gereken, bu yanlış düzenlemeyi savunmak değil, sorumluluğunu üstlenmektir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin topluma ve basın emekçilerine söyleyecek sözü kalmamıştır."