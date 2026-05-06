  • BIST 14495.77
  • Altın 6762.29
  • Dolar 45.2176
  • Euro 53.082
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!

» »
Basın-Sen tarafından Barolar Birliği'nin “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmama çağrısı yapıldı, "Bizlerin sorunu yaratanlara soracak sorumuz yoktur!" ifadeleri kullanıldı.
Basın-Sen’den Barolar Birliği’nin toplantısına katılmama çağrısı: Sorunu yaratanlara soracak sorumuz yok!

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin yarın düzenleyeceğini duyurduğu basın toplantısına sert tepki gösterdi.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, söz konusu toplantının “ne samimi ne de meşru” olduğu ifade edilerek, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılacak bilgilendirme girişiminin, “yanlış bir kararın aklanma çabası” olduğu savunuldu.

Basın-Sen'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin yarın düzenleyeceğini duyurduğu “Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası”na ilişkin basın toplantısı ne samimidir ne de meşrudur.

Basın emekçilerini doğrudan hedef alan, gazetecilik faaliyetini cezai yaptırım tehdidi altına sokan bir düzenlemenin ardından yapılan “bilgilendirme” girişimi, alınan yanlış ve dayatma kararın aklanma çabasıdır. Gazetecilerin haber yapma hakkını daraltan, kamunun haber alma özgürlüğünü sınırlayan bir anlayışın basına anlatacak hiçbir şeyi yoktur.

Kendini aklama çabasıyla yapılacak olan bu girişimin, tüm yükü yasalarla susturulmak istenen basın emekçilerinin üzerine atacağı açıktır. Bilinmelidir ki, yapılan yasayı savunmak için uydurma gerekçelerin ve mazeretlerin arkasına saklanma girişimine verilecek cevabımız da irademiz de vardır. Çağın ve ifade özgürlüğünün gerisinde kalmış, egemenlerin arkasına saklanarak toplumsal meşruiyetini kaybetmiş hiçbir zümrenin çıkarına alet olmayacağız.

Başbakanlık binasının alt katlarında pişirilen bu yasayı da, bu yasayı yapanları da tanımıyoruz. Basın emekçileri, kendi mesleklerini hedef alan bu düzenlemeyi meşrulaştıracak hiçbir platformun parçası olmamalıdır. Basın Emekçileri Sendikası olarak çağrımız, basın emekçilerinin yarın düzenlenecek basın toplantısına katılmamalarıdır. Bizlerin sorunu yaratanlara soracak sorumuz yoktur!

Yapılması gereken, bu yanlış düzenlemeyi savunmak değil, sorumluluğunu üstlenmektir. Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nin topluma ve basın emekçilerine söyleyecek sözü kalmamıştır."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çeler: Bu hükümetin gitme, bu Meclisin ise yenilenme zamanı çoktan geldi05 Mayıs 2026 Salı 12:44
  • Tacan Reynar: İfade özgürlüğünü hedef alan sansürü dağıtacağız05 Mayıs 2026 Salı 11:57
  • İncirli: Bizim irademiz sorunları çözmek üzerine05 Mayıs 2026 Salı 11:51
  • Polili uyardı... Yeni yasayla İsias'ı yazmakta artık suç olabilir!05 Mayıs 2026 Salı 09:26
  • Lefkoşa'da ikinci bir ağır ceza mahkemesinin kurulmasını sağlayan yasa oy birliğiyle kabul edildi05 Mayıs 2026 Salı 08:54
  • Eczanelerin yaz dönemi çalışma ve nöbet saatleri açıklandı05 Mayıs 2026 Salı 08:54
  • Meclis denetim göreviyle toplanacak05 Mayıs 2026 Salı 08:48
  • Döviz güne nasıl başladı?05 Mayıs 2026 Salı 08:46
  • Medya Etik Kurulu'ndan Cumhurbaşkanı Erhürman'a çağrı: Yeniden değerlendirilmek üzere iade edilmeli05 Mayıs 2026 Salı 08:31
  • Öncel Polili, Ceza Muhakemeleri Usulü Yasası’na işaret etti: Şeytan günahı kutsalla gizler05 Mayıs 2026 Salı 08:29
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti