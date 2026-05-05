İsrail'den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Tacan Reynar: İfade özgürlüğünü hedef alan sansürü dağıtacağız

TDP MYK Üyesi Tacan Reynar, medyaya yönelik baskıların yalnızca gazetecileri değil toplumun haber alma hakkını da etkilediğini belirterek, "İfade özgürlüğünü hedef alan sansürü dağıtacağız" dedi.
Tacan Reynar: İfade özgürlüğünü hedef alan sansürü dağıtacağız
  • TDP MYK Üyesi Tacan Reynar, medyaya yönelik baskılara sert çıktı: “Bu sadece gazetecilerin değil, toplumun meselesidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, medyaya yönelik baskılarla ilgili yazılı açıklama yaparak ifade özgürlüğüne dikkat çekti.

Reynar, medyanın ağır ve sistematik bir baskı altında olduğunu belirterek, bunun yalnızca gazetecilerin değil, doğrudan toplumun haber alma hakkına yönelik bir müdahale olduğunu vurguladı. “Medya özgür değilse, toplum da özgür değildir” dedi.

Dijital mecralarda dahi gazetecilerin susturulmaya çalışıldığını, erişimlerin engellendiğini ifade eden Reynar, bu tablonun demokratik bir toplumda kabul edilemez olduğunu kaydetti. Siyasal alanın sessizliğinin ise bu baskıyı normalleştirdiğini söyledi.

Özgür basının olmadığı bir ortamda yolsuzlukların, hukuksuzlukların ortaya çıkarılamayacağını belirten Reynar, “Susturulan her gazeteci, aslında toplumun vicdanıdır” ifadelerini kullandı.

Geçmişte basına yönelik baskılar karşısında sessiz kalanları da eleştiren Reynar, bu sürecin unutulmayacağını vurguladı.

TDP’nin ifade özgürlüğünü temel bir hak olarak gördüğünü belirten Reynar, “Bu baskı düzeni değişebilir. Yeter ki siyasal irade ve toplumsal dayanışma ortaya konulsun” dedi.

Reynar, açıklamasının sonunda her koşulda basın emekçilerinin yanında olduklarını ifade etti.

