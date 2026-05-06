Ortopedik Özürlüler Derneği'nden, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında basın toplantısı

Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Dayanışma Balosu öncesinde 11 Mayıs’ta Girne’de basın toplantısı düzenleyeceklerini açıkladı. Kibrit, toplantıda balonun amacı ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verileceğini belirtti.
Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği (KTOÖD), dayanışma ruhunu güçlendirmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenecek Dayanışma Balosu öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek.
KTOÖD Başkanı Günay Kibrit’in imzasıyla yapılan açıklamada, toplantının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 10.00’da Girne’deki Lords Palace Hotel’de düzenleneceği belirtildi.
Açıklamada, kahvaltılı basın toplantısında Dayanışma Balosu’nun amacı, içeriği ve toplumsal katkıları hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında derneğin basın açıklamasının da kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Kibrit, basın mensuplarının katılımının engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara güç katacağını belirterek, “Toplumun vicdanını birlikte büyütmek, sesi daha gür çıkarmak ve dayanışmayı görünür kılmak için sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.
