  • BIST 12433.5
  • Altın 6224.53
  • Dolar 44.3056
  • Euro 51.3609
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATrump: İran'la görüşmeler yapıyoruz, saldırıları beş gün süreyle erteliyoruz

Stres cildimizi de mahvediyor: Egzama alevlenmesine neden oluyor

» »
Araştırmalar, psikolojik stresin ciltteki iltihaplanmayı nasıl tetiklediğini ortaya koydu. Yeni araştırma stresin, egzama alevlenmelerini arttırdığını ortaya koydu.
Fudan Üniversitesi’nden nöroimmünolog Shenbin Liu ve ekibi, stresin ciltteki belirli sinir hücrelerini aktive ederek bağışıklık hücrelerini harekete geçirdiğini ve böylece egzama alevlenmelerini artırdığını gösterdi. Bulgular, Science dergisinde yayımlandı ve stres ile cilt hastalıkları arasındaki bağlantıya dair yeni bir mekanizma sundu.

Su kaybı ve kaşıntıyı da arttırıyor

Araştırmada Liu ve ekibi, psikolojik stresin cilt iltihabını nasıl artırdığını anlamak için hem hasta verilerini analiz etti hem de hayvan modelleri üzerinde çalışmalar yaptı. 51 atopik dermatit (AD) hastasında stres seviyeleri ölçüldü ve yüksek stres düzeyine sahip bireylerde daha şiddetli cilt iltihabı gözlendi. Bu kişilerde su kaybı, kaşıntı, aktive olmuş bağışıklık hücreleri ve kan ile cilt dokusunda artmış eozinofil sayıları tespit edildi. Araştırmacılar, stresin ciltteki eozinofilleri artırarak iltihabı şiddetlendirdiğini belirledi.

Liu ve ekibi, mekanizmayı araştırmak için fare modellerinde psikolojik stres uyguladı. Fareleri yüksekte ve dengesiz bir platformda tekrar tekrar bırakarak strese maruz bırakılan hayvanlarda cilt iltihabı ve eozinofil sayılarında belirgin artış görüldü. Eozinofiller genetik olarak elimine edildiğinde, stres altındaki farelerde dahi iltihap belirgin şekilde azaldı.

Araştırmacılar, beynin stres sinyallerini cilde nasıl ilettiğini de inceledi. Burada cildi innervasyon eden sempatik sinirlerin rolü olduğu ortaya kondu. Bu sinirler, beyin uyarılarına yanıt vererek tüylerin diken diken olmasına veya terlemeye yol açabiliyor. Sempatiktik sinirler kimyasal olarak elimine edilen fareler, stres kaynaklı iltihaplanmaya ve eozinofil birikimine karşı direnç gösterdi.

Çalışma, yeni tedaviler için zemin hazırlıyor

Tek hücreli RNA dizilemesi, stresin Pdyn+ (prodynorphin ifade eden) bir nöron alt popülasyonunu aktive ettiğini gösterdi. Bu nöronlar ödül, ağrı, duygu ve stres gibi kritik süreçleri düzenliyor. Pdyn+ nöronlar farelerde toksin ile yok edildiğinde, psikolojik stres cilt iltihabını artırmadı. Öte yandan optogenetik aktivasyon, Pdyn+ nöronların eozinofil toplamasını artırarak cilt iltihabını şiddetlendirdi.

Araştırma, psikolojik stresin cilt sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak ve stres kaynaklı egzama alevlenmelerine yönelik yeni tedavi stratejileri geliştirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, mental sağlık değerlendirmelerinin, stres, kaygı ve depresyonu azaltmaya yönelik stratejilerle birleştirilmesinin, dermatit tedavisi sonrası sonuçları iyileştirmede etkili olabileceğini belirtiyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti