Ruh halinize iyi gelebilecek yiyecekler

Beslenme alışkanlıklarınız tek başına depresyonu ya da anksiyeteyi tedavi edemez.

Ancak, giderek artan sayıda araştırma, beslenmenin sağlıklı bir yaşam tarzının parçası olarak ruh halinizi ve zihinsel iylik halini destekleyebileceğini gösteriyor.

Yiyeceklerdeki besin öğeleri, vücudunuzun serotonin ve dopamin gibi iyi hissettiren kimyasalları üretmesinde rol oynuyor.

Serotonin, ruh halinizi düzenleyen, uyumanıza yardımcı olan ve hatta iştahınızı etkileyen bir nörotransmitter ve hormon.

Dopamin ise motivasyon ve dikkati yönetiyor, hareket etmemize yardımcı oluyor ve haz almanısı sağlıyor.

Mesela yapılacaklar listenizdeki maddeleri tamamladığınızda hissettiğiniz tatmin duygusu kısmen dopamin artışından kaynaklanıyor.

Düşük dopamin, odaklanma ve ilginin azalmasına yol açabiliyor. Bunun ADHD ve Parkinson hastalığı da dahil olmak üzere bazı durumlarla ilişkili olduğu düşünülüyor.

Serotonin ve dopamini artıran besinler

Serotoninin yüzde 90'ından fazlası bağırsakta üretiliyor. Peki yedikleriniz ruh halinizi nasıl etkiliyor?

Araştırmalara göre depresyonla mücadele eden veya uyku problemi yaşayan kişilerde çoğunlukla normal olmayan bağırsak mikropları bulunuyor.

Dolayısıyla bağırsak bakterilerinizi destekleyecek şekilde beslenmek, diyetinizle birlikte ruh halinizi de iyileştirebilir.

Prebiyotikler ve probiyotikler tüketmek iyi bir başlangıç ancak bol sebze ve lif içeren çeşitli bir diyet kilit önemde.

Prebiyotik ve probiyotikler

Prebiyotik ve probiyotiklerin anksiyeteyi azaltıp mutluluğu artırdığı biliniyor.

Probiyotikler, fermente gıdalarda ve bazı süt ürünlerinde bulunan canlı bakteri ve mayalar ve kulağa geldiğinden daha lezzetliler.

Kombucha – fermente çay

Lahana turşusu – fermente lahana

Kimçi – Kore usulü baharatlı fermente sebzeler

Kefir – fermente süt

– fermente süt Yoğurt

Prebiyotikler, sindiremediğimiz kompleks karbonhidratlarda da bulunuyor: