32 yaşında milyon dolarlık servete ulaştı: 9 yılda geliri katlamak için 5 kritik adım

Düşük maaş, pandemi, yüksek konut fiyatları ve çocuk sahibi olmanın yarattığı mali baskılara rağmen Blake Edwards ve eşi, disiplinli tasarruf ve yatırım stratejileri sayesinde 30’lu yaşlarının başında milyon dolarlık servete ulaştı. Edwards, finansal özgürlüğe giden süreçte etkili olan 5 temel adımı anlattı.

ABD'de yaşayan Blake Edwards ve eşi, üniversite sonrası düşük gelirle başladıkları çalışma hayatında yaklaşık 9 yıl içinde milyon dolarlık net servete sahip oldu. Çift, gelirlerini her zaman artırmayı başardı ve tasarruf alışkanlıkları ile dikkat çekti.

Eğitimde Borçlanmadan Kaçınmak

Edwards, servet birikimindeki ilk önemli adımın öğrenci kredilerinden uzak durmak olduğunu belirtti. Spor bursu sayesinde düşük maliyetli bir üniversitede eğitim aldı ve lisansüstü eğitimini işveren desteğiyle tamamladı.

Yatırım Alışkanlıkları

Çift, gelirlerinin en az yüzde 15'ini düzenli olarak yatırım hesaplarına aktarıyor. Emeklilik ve acil durum fonları için de ayrı bütçeler ayırıyorlar. Yatırım tercihleri arasında endeks fonları bulunuyor.

Konut ve Araç Seçimleri

Edwards, konut maliyetlerini gelirlerinin yüzde 25'ini aşmamasına dikkat ettiklerini ifade etti. Ayrıca otomobil alımlarında kredi kullanmadan, nakit ödemeyi tercih ediyorlar.

Öne Çıkanlar