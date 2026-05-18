Hande Tibuk: Kuzey Kıbrıs güvenli bir destinasyon, çok iyi bir sezona hazırız

NET Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, katıldığı televizyon programında Kuzey Kıbrıs yatırımlarına, sosyal sorumluluk çalışmalarına ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
NET Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Genel Koordinatörü Hande Tibuk, katıldığı televizyon programında Kuzey Kıbrıs yatırımlarına, sosyal sorumluluk çalışmalarına ve yeni sezon hazırlıklarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hande Tibuk, EKOTÜRK TV’de yayınlanan Gülşah Çınar’la Portreler programında yaptığı açıklamalarda, Kuzey Kıbrıs’ın Merit ailesi için yalnızca bir yatırım bölgesi değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk alanı olduğunu vurguladı.

Kuzey Kıbrıs’a 1990’lı yılların ortalarından bu yana yatırım yaptıklarını belirten Tibuk, özellikle 2000 yılı itibarıyla yatırımların yoğunlaştığını ifade ederek, özel sektörün bulunduğu bölgenin kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğinin altını çizdi. Tibuk, “Bir özel sektör şirketi bir yere yatırım yaptığı zaman, oranın ihtiyaçlarını, toplumunu ve çevresini desteklemek için de çaba sarf etmek ister” mesajını verdi.

"KKTC'DE 8 OTEL VE 6 SALONUMUZ VAR"

Kuzey Kıbrıs’taki mevcut yatırımlara ilişkin bilgi veren Hande Tibuk, Merit ailesinin KKTC’de 8 otel ve 6 salon ile faaliyet gösterdiğini belirtti. Tibuk, grubun en eski otellerinden biri olan Crystal Cove’un kapsamlı bir renovasyon sürecinden geçtiğini ve yaz ortasında tamamen yenilenmiş haliyle hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Yeni bir otel projesinin de aynı bölgede planlama aşamasında olduğunu açıklayan Tibuk, Kuzey Kıbrıs’ın içinde bulunulan bölgesel şartlara rağmen güvenli bir destinasyon olarak öne çıktığını dile getirdi.

Tibuk, rezervasyonlardan da bu güven algısının görüldüğünü belirterek, “İlk başlarda savaş ortamı nedeniyle bir tedirginlik hissedilmişti ancak sonrasında Kuzey Kıbrıs’ın güvenli olduğu anlaşıldı. Merit ailesi olarak oldukça iyi bir sezona hazırlandık” ifadelerini kullandı.

MERİTTA DENİZ KAPLUMBAĞALARI MERKEZİ'NE ÖZEL VURGU

Programda Merit’in çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına da değinen Hande Tibuk, 2018 yılında kurulan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi hakkında bilgi verdi.

Kıbrıs’ın deniz kaplumbağaları açısından Akdeniz’de özel bir öneme sahip olduğunu belirten Tibuk, adada bir rehabilitasyon merkezi eksikliği tespit ettiklerini ve bu doğrultuda Crystal Cove Otel’in deniz kenarındaki bahçesinde özel bir merkez kurduklarını anlattı.

Merkezde yaralı deniz kaplumbağalarının tedavi edildiğini, balıkçılar ya da sahil güvenlik tarafından bulunan kaplumbağaların merkeze getirildiğini belirten Tibuk, “Kaplumbağalarımıza bir anlamda hastane hizmeti, hatta otel hizmeti veriyoruz” dedi.

Tibuk, merkezin iyileştirme başarısının yüzde 80’in üzerinde olduğunu ifade ederek, kurtarılan her bir kaplumbağanın türün devamı açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

"SOSYAL SORUMLULUK İÇSELLEŞTİRİLMELİ"

Hande Tibuk, programda kurumsal sosyal sorumluluğun yalnızca bir görev olarak değil, kurum kültürünün doğal bir parçası olarak görülmesi gerektiğini de vurguladı.

Tibuk, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliği içinde hareket ettiğinde toplumsal sorunlara daha verimli çözümler üretilebildiğini belirtti. Eğitimden sağlığa, çevreden sosyal destek projelerine kadar birçok alanda sorumluluk üstlendiklerini ifade eden Tibuk, Merit ailesinin Kuzey Kıbrıs’ta yalnızca turizme değil, toplumsal hayata da katkı sunmayı hedeflediğini söyledi.

GIDA İSRAFI VE TİDAR ÇALIŞMALARI DA GÜNDEMDEYDİ

TİDER çatısı altındaki çalışmalara da değinen Hande Tibuk, dünyada üretilen gıdanın üçte birinin israf edildiğine dikkat çekti. Gıda bankacılığı modeliyle ihtiyaç sahiplerine destek olmanın yanı sıra istihdam projeleriyle kişilerin kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olduklarını belirten Tibuk, “Balık dağıtıyoruz ama bir de balık tutmayı öğretmek gerekiyor” sözleriyle sosyal yardım anlayışlarının sürdürülebilirlik üzerine kurulu olduğunu ifade etti.

"KKTC TURİZMİNE GÜVEN MESAJI"

Hande Tibuk’un açıklamaları, Kuzey Kıbrıs turizmi açısından güçlü bir güven ve yatırım mesajı olarak değerlendirildi. Merit International Hotels & Casinos’un KKTC’deki yatırımlarını yenileme, büyütme ve sosyal sorumluluk ekseninde sürdürmesi, ülke turizmi adına yeni sezon öncesinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

