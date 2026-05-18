Özel Harekât Polisi Mehmet Korkmaz Şehit Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü, Özel Harekât Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın görev başındayken aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.
Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde görevde bulunduğu sırada fenalaşan Mehmet Korkmaz’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, yaşanan kaybın derin üzüntü yarattığı ifade edildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden polis memuru için “şehitlik mertebesine ulaştı” ifadesi kullanılırken, merhumun ailesine sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.
KKTC Polis Genel Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, “Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekât Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ı, bu sabah görev başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.