  • BIST 14123.11
  • Altın 6659.24
  • Dolar 45.5737
  • Euro 53.0387
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

Özel Harekât Polisi Mehmet Korkmaz Şehit Oldu

» »
Görev sırasında aniden rahatsızlanan Özel Harekât Müdürlüğü personeli Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın yaşamını yitirdiği açıklandı.
Özel Harekât Polisi Mehmet Korkmaz Şehit Oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis Genel Müdürlüğü, Özel Harekât Müdürlüğü’nde görev yapan Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ın görev başındayken aniden rahatsızlanması sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde görevde bulunduğu sırada fenalaşan Mehmet Korkmaz’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtilerek, yaşanan kaybın derin üzüntü yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, hayatını kaybeden polis memuru için “şehitlik mertebesine ulaştı” ifadesi kullanılırken, merhumun ailesine sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.

korkmaz-001.jpg

KKTC Polis Genel Müdürlüğü yayımladığı taziye mesajında, “Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Harekât Müdürlüğü’nde görevli meslektaşımız Polis Memuru Mehmet Korkmaz’ı, bu sabah görev başında bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz” ifadelerine yer verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…17 Mayıs 2026 Pazar 12:08
  • Çeler’den gençlik vurgusu: Bu ülkenin gençlerine kimse tembel diyemez16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:11
  • CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:09
  • Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslik pazartesi hizmete giriyor16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:08
  • İncirli: Ekonomide ve maliyede somut planlarımız hazır16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:00
  • İskele ve Gazimağusa’da trafik kazası16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:49
  • Trafik denetimlerinde 407 sürücü rapor edildi16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:39
  • Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 4 Tutuklu16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:36
  • Kumarhanede Ceket Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:34
  • İskele ve Gazimağusa’da Operasyonlar: Mermi ve Uyuşturucu Ele Geçirildi16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti