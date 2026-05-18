19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 107. yılı ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, ülke genelinde etkinlik ve törenlerle kutlanıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” 12 Mayıs Salı günü Gençlik Meşalesinin yakılmasıyla başladı. Hafta boyunca öğrencilerin katılımıyla kortej, dans gösterileri ile sportif, kültürel, sosyal ve çevresel etkinlikler yapıldı.

Tolga Kınacı Plaj Hentbol Turnuvası bugün

Ortaokul ve lise öğrencilerinin katılacağı ve Tolga Kınacı anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası saat 10.00’da Gönyeli Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü’nde başlayacak.

“Müzede 19 Mayıs Ruhu” konseri ise bu akşam saat 20.00’de Kıbrıs Türk Tarih Kültür ve Mücadele Müzesi’nde yer alacak.

Kaymakamlıklardan verilen bilgiye göre, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, ilçelerde de çeşitli anma programları ve etkinlikler yapılacak.

Resmi kutlamalar yarın Bakan Çavuşoğlu’nun BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın resmi kutlamaları, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun yarın saat 08.00’de BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak.

Lefkoşa’da yarın düzenlenecek devlet töreni saat 09.00’da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a takdim edilecek. Anıta çelenklerin sunulmasıyla devam edecek tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erecek.

Etkinlikler kapsamında saat 18.00’de Atatürk Anıtı’nda, “107. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek.

Korteje; Lefkoşa merkez okulları, üniversitelerden öğrenci ve öğretmenler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyonlar, kulüpler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve halk katılacak.

Kortejin Dereboyu Avenue önüne varması ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı konser verecek ve halk dansları gösterisi yapılacak.

Protokol Müdürü Asu Muhtaroğlu’nun verdiği bilgiye göre, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı’nın düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, Teakwondo Karate Budo Şampiyonası ise saat 16.00’da Avrasya Teakwondo Merkezi’nde yer alacak.

Bellapais Manastırı’nda ise saat 20.00’de “Müzede 19 Mayıs Ruhu” konseri müzikseverlerle buluşacak.

Gazimağusa’daki tören Zafer Anıtı önünde

Gazimağusa’daki tören öncesinde, öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla Zafer Anıtı’na yürüyüş düzenlenecek.

Zafer Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören saat 09.20’de başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla bayraklar göndere çekilecek.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacağı törende, öğrenciler tarafından şiirler ve marşlar okunacak.

Gazimağusa’da ayrıca öğrencilerin katılımıyla “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu gerçekleştirilecek. Etkinlik, bugün saat 09.30’da Kapalı Maraş’ta gerçekleştirilecek.

Girne’deki törenler

Girne’de Atatürk büstünde düzenlenecek tören saat 08.30’da başlayacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek. Şiir okunması ve günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın yapılmasıyla tören sona erecek. Saat 17.00’de ise Ramadan Cemil Meydanı’ndan Atatürk büstüne doğru kortej düzenlenecek, bando konser verecek.

Güzelyurt

Güzelyurt’taki tören ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 09.00’da başlayacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunacak. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise Güzelyurt Meslek Lisesi Tarih Öğretmeni Özlem Alpun yapacak.

İskele’de Atatürk Anıtı önünde tören düzenlenecek

İskele’deki tören, 09.30’da Ecevit Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek.

Tören programı kapsamında, bölge okullarının bayrak ve flama ekipleri Bekirpaşa Lisesi önünde toplanacak ve bando eşliğinde tören alanına yürüyecek.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Muharrem Döveç Ortaokulu ve İskele Ticaret Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okunacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ise İskele Ticaret Lisesi Beden Eğitimi öğretmeni Suzan İçen yapacak.

Lefke’deki tören

Lefke’de Atatürk Anıtı önünde saat 08.45’te yapılacak törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bayraklar göndere çekilecek.

Lefke Gazi Lisesi öğrencileri şiirler okuyacak; günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ise okulun Tarih Öğretmeni Hülya Ufuk tarafından Kaymakamlık adına yapılacak.

Akdoğan

Akdoğan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek tören, saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende, Polatpaşa Lisesi Tarih Öğretmeni Emine Ademgil Özmanevra günün anlam ve önemini belirten konuşma yapacak. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okunacak. Program, oratoryo sunumu ve Polatpaşa Lisesi öğrencilerinin halk dansları gösterisiyle sona erecek.

Geçitkale

Geçitkale meydanındaki tören saat 09.00’da protokol sırasına göre çelenklerin sunulmasıyla başlayacak. Ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Törende daha sonra günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yapılacak şiirler okunacak.

Gemiler ziyarete açılacak

Öte yandan, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG I. İnönü Denizaltısı ile TCG Meltem Hücumbotu, yarın KKTC’de liman ziyareti yapacak.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, TCG I. İnönü Denizaltısı (S-360) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Meltem Hücumbotu (P-334) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.

Gemiler, 10.00-12.00 ve 14.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.