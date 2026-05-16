SON DAKİKABM, İsrail'in Gazze ablukasının sona ermesi için çağrıda bulundu

İskele ve Gazimağusa’da trafik kazası

İskele’de meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Şehit Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, bir işletme önünde park halinde bulunan araç sürücüsü B.O. (K-38), yönetimindeki salon araç ile anayola geri geri çıktığı sırada, doğu istikametine doğru seyreden İ.Y.G. (E-54) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı.

Meydana gelen çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Y.G., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisiyle tedavi altına alınarak ortopedi servisinde müşahedeye alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı

Gazimağusa’nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.

Polise göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.20 sıralarında İlarma Çemberi üzerinde, H.U. (E-51) 200 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şehit İbrahim Hasan Sokak’a girişte sağ şeride geçince karşı yönden gelen M.H. (E-31) yönetimindeki araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yaptığı tespit edilen H.U. tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

 

    Diğer Haberler
  • 21 yaşındaki genç aniden hayatını kaybetti!16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:01
  • Restorancılar Birliği’nden tüp gaz zammına tepki16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:15
  • Tüp gaza zam: Yeni fiyat 815 TL oldu16 Mayıs 2026 Cumartesi 11:13
  • Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:52
  • İncirli: Bu ülkeyi adım adım iyileştireceğiz16 Mayıs 2026 Cumartesi 09:45
  • Göçmenköy’deki Ani Ölümün Nedeni Otopside Ortaya Çıktı15 Mayıs 2026 Cuma 17:20
  • Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı15 Mayıs 2026 Cuma 17:15
  • Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’ndan Hasipoğlu’na ziyaret15 Mayıs 2026 Cuma 15:15
  • ''3 gündür Eczacılar Birliği'nin sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor''15 Mayıs 2026 Cuma 15:05
  • Hayvan Üreticileri TÜK önünde: Kredili arpayı Koop 7.25'ten borçlandı, TÜK 10.25'ten sattı15 Mayıs 2026 Cuma 15:02
