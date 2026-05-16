İskele ve Gazimağusa’da trafik kazası

Polisten verilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 sıralarında Şehit Mustafa Orhan Caddesi üzerinde, bir işletme önünde park halinde bulunan araç sürücüsü B.O. (K-38), yönetimindeki salon araç ile anayola geri geri çıktığı sırada, doğu istikametine doğru seyreden İ.Y.G. (E-54) yönetimindeki motosikletin önünü tıkadı.
Meydana gelen çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan başka bir araca da çarptı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İ.Y.G., kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde sol bacağında kırık teşhisiyle tedavi altına alınarak ortopedi servisinde müşahedeye alındı.
Soruşturma devam ediyor.
Gazimağusa’da Alkollü Sürücü Kazaya Karıştı
Gazimağusa’nda meydana gelen trafik kazasında yaralanan olmazken, alkollü sürücü tutuklandı.
Polise göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.20 sıralarında İlarma Çemberi üzerinde, H.U. (E-51) 200 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada, Şehit İbrahim Hasan Sokak’a girişte sağ şeride geçince karşı yönden gelen M.H. (E-31) yönetimindeki araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yaptığı tespit edilen H.U. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
