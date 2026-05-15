Pazar günü bazı yollar trafiğe kapalı

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından düzenlenecek motosiklet drag yarışı nedeniyle Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı Çemberi ile Cengizköy Çemberi arasındaki güzergâh, 08.00 ile 18.00 saatleri arasında çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Bu süre içerisinde Güzelyurt ve Lefke istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Güzelyurt-Lefke eski ana yolu üzerinden sağlanacak.

Öte yandan Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından düzenlenecek triatlon yarışı nedeniyle Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi Halk Plajı çemberi ile Thalassa Hotel ve Nuhun Gemisi Hotel arasındaki güzergâhta bulunan tüm çember ve kavşaklar da 06.00-12.00 saatleri arasında polis tarafından kapatılacak ve trafik akışı kontrollü şekilde verilecek.

Polis açıklamasında, triatlon yarışının bisiklet ve koşu etaplarında sporculara polis eskortunun eşlik edeceği belirtilirken, güzergâhı kullanacak sürücülerden yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.