İnanıroğlu: TMK'de yaşanan olayla ilgili öğretmen görevden alındı

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Yusuf İnanıroğlu, TMK’daki olay sonrası laiklik ve Atatürk ilkelerine bağlılık vurgusu yaparak sürecin titizlikle yürütüldüğünü açıkladı.
Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan İnanıroğlu, söz konusu okulda raporlu bir öğretmenin yerine geçici olarak görevlendirilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeniyle ilgili basında yer alan haberler ve tartışmalar üzerine süreçle ilgili bilgilendirme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı ile bakanlığa bağlı tüm kurumların Atatürk ilke ve devrimlerini esas alan, laik eğitim anlayışını temel kabul eden bir vizyon doğrultusunda görev yaptığını belirten İnanıroğlu, Türk Maarif Koleji’nde Atatürkçülük ve laiklik temelinde derin ayrılıklar varmış gibi bir algı oluşturulmaya çalışılmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“İlgili öğretmen görevden alındı, savunması istendi”

Okul yönetiminin konuyu daireye ilettiği ilk andan itibaren gerekli idari sürecin derhal başlatıldığını kaydeden İnanıroğlu, ilgili öğretmenin okuldaki görevinden alındığını, kendisinden savunma talep edildiğini ve okul idaresinden yazılı bilgi istendiğini belirtti.

İnanıroğlu, inceleme ve araştırma sürecinin Öğretmenler Yasası çerçevesinde usule uygun şekilde sürdürüldüğünü ifade ederek, araştırma sonucunda ortaya çıkacak bulgular doğrultusunda gerekli görülen tüm adımların tereddüt gösterilmeden atılacağını kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı, Atatürkçü düşünceyi yaşam biçimi olarak benimsemiş laik bir halktır.” diyen İnanıroğlu, Atatürkçü düşüncenin toplumsal değerlerin bir parçası olduğunu belirterek, “Bu halk var olduğu sürece Atatürkçü düşünce de yaşamaya devam edecek. Bu düşüncenin güvencesi bazı bireyler değil, halkın bütünüdür.” ifadelerini kullandı.

