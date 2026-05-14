Trump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Sahte Moldova pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı: Cezaevine gönderildi

Sahte Moldova pasaportuyla Ercan’dan giriş yapan zanlı, Girne Turizm Limanı’ndan çıkış yapmaya çalışırken yakalandı; mahkeme 30 gün tutukluluk emri verdi.
Evrak sahteleme, sahte evrakı tedavüle sürme ve sahtekarlıkla kayıt temini suçlarından tutuklanan Maidan Momozova yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ebrar Kiriş olguları aktardı.

Polis, zanlının 10 Mayıs 2026 tarihinde Girne Turizm Limanı’ndan başkasına adına düzenlenen sahte Moldova pasaportuyla ülkeden çıkış yaparken, tespit edildiğini kaydetti. Polis, yapılan soruşturmada zanlının 8 Mayıs’ta Ercan Havalimanı’ndan sahte pasaportla ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde Türkiye’den deport edildiğini, iki çocuğunun orada kaldığını, ülkesi Özbekistan’da sahte pasaportu temin ederek, KKTC’ye geldiğini anlattığını açıkladı.  Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi. Polis, bu süre içerisinde zanlının üzerinde bulunan pasaportun incelendiğini, sahte olduğunun teyit edildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC’de yasal bağlı bulunmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 gün süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

