Arıklı: Japarov, Kırgızistan’ın kaderini değiştiren adam olarak tarihe geçecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kırgızistan ziyareti sırasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov’a övgü dolu ifadeler kullandı.

Arıklı, Japarov’un bir dönem KKTC’de yaşadığını belirterek, ülkesine dönmeden önce kendisine “Gitme. Seni hapse atacaklar” dediğini aktardı. Japarov’un ise “Artık dönme vaktim geldi. Gidip ülkemde Cumhurbaşkanı olacağım” yanıtını verdiğini kaydeden Arıklı, yaşanan süreçte Japarov’un ülkeye giriş yapar yapmaz hapse atıldığını ifade etti.

Japarov’un ciddi sıkıntılar yaşadığını belirten Arıklı, bu sürecin kendisine Cumhurbaşkanlığı yolunu açtığını savundu.

Paylaşımında, Japarov’un göreve geldikten sonra ülkenin en büyük altın madenini işleten Kanadalı Kumtor Madenciliği’ni ülkeden çıkardığını belirten Arıklı, maden gelirlerinin ülkenin kalkınması için kullanıldığını söyledi.

Arıklı, Japarov’un yabancı yatırımcıya güvence verdiğini, yatırımların önündeki bürokratik engelleri kaldırdığını ve ülkenin birçok bölgesinin adeta şantiyeye dönüştüğünü ifade etti.

Japarov’un tehditler ve darbe girişimlerine rağmen geri adım atmadığını savunan Arıklı, “Eminim ki Kırgız halkı onu 2027 Ocağında yapılacak seçimlerde büyük bir oy oranı ile tekrar seçecek” dedi.

Arıklı, paylaşımının sonunda, “Arada bir buraya gelip dostumun başarılarını görmekten büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.