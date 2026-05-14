  • BIST 14738.67
  • Altın 6861.25
  • Dolar 45.4409
  • Euro 53.3189
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Başçeri, Türk Maarif Koleji öğrencilerini kabul etti

» »
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencilerini kabul etti.
Başçeri, Türk Maarif Koleji öğrencilerini kabul etti

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gelen öğrencilerin bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, ziyarette Başçeri’ye çiçek takdiminde bulundu.

Ziyarette öğrencilere, Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay eşlik etti.

- Başçeri: “Sizler, bu ülkenin geleceğinin teminatısınız”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türk Maarif Koleji’ni ağırlamaktan büyük keyif duyduğunu ifade etti.

Küçük kızının da Türk Maarif Koleji’nden mezun olduğunu belirten Başçeri, TMK’nın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

“Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar doğru bir karar verdiğini, bir kez daha ortaya koyuyorsunuz.” ifadelerini kullanan Başçeri, Atatürk’ün bugünü gençlere armağan ederek, onlara duyduğu güveni çok net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Gençlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine imza atacağına emin olduğunu belirten Başçeri, “Kiminiz doktor, kiminiz öğretmen ve kiminiz ise faklı alanlarda bu ülkenin geleceğinin birer teminatı olacaksınız.” dedi.

Başçeri, kabulün ardından öğrenciler ile anı fotoğrafı çektirdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Başçeri, Türk Maarif Koleji öğrencilerini kabul etti14 Mayıs 2026 Perşembe 13:54
  • Sahte Moldova pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı: Cezaevine gönderildi14 Mayıs 2026 Perşembe 13:51
  • 100 bin tonun üzerinde üretim: Çiftçiler Birliği, fiyatlar konusunda haftaya hükümetle masaya oturacak14 Mayıs 2026 Perşembe 13:44
  • Basın örgütleri kararlı: Bu gerici dayatmayı kabul etmiyoruz14 Mayıs 2026 Perşembe 13:41
  • Erhürman, TDT Devlet Başkanları Konseyi Gayriresmî Zirvesi’ne katılacak14 Mayıs 2026 Perşembe 09:03
  • Erhürman o yasayı Meclis'e iade etti!14 Mayıs 2026 Perşembe 09:02
  • Alsancak’ta kayıp Metin Üçeş aranıyor!13 Mayıs 2026 Çarşamba 16:51
  • Eski cezaevinde tahta kurusu!13 Mayıs 2026 Çarşamba 16:48
  • “Yem Yasa Tasarısı” komitede görüşülmeye başlandı13 Mayıs 2026 Çarşamba 16:46
  • Çamlıbel-Geçitköy ana yolunda asfalt yama faaliyeti başlatıldı13 Mayıs 2026 Çarşamba 16:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti