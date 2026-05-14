Başçeri, Türk Maarif Koleji öğrencilerini kabul etti

Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Türk Maarif Koleji (TMK) öğrencilerini kabul etti.

Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne gelen öğrencilerin bayramını kutlayarak, öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, ziyarette Başçeri’ye çiçek takdiminde bulundu.

Ziyarette öğrencilere, Türk Maarif Koleji Müdürü Candan Kortay eşlik etti.

- Başçeri: “Sizler, bu ülkenin geleceğinin teminatısınız”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Türk Maarif Koleji’ni ağırlamaktan büyük keyif duyduğunu ifade etti.

Küçük kızının da Türk Maarif Koleji’nden mezun olduğunu belirten Başçeri, TMK’nın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

“Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ne kadar doğru bir karar verdiğini, bir kez daha ortaya koyuyorsunuz.” ifadelerini kullanan Başçeri, Atatürk’ün bugünü gençlere armağan ederek, onlara duyduğu güveni çok net bir şekilde gösterdiğini kaydetti.

Gençlerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğine imza atacağına emin olduğunu belirten Başçeri, “Kiminiz doktor, kiminiz öğretmen ve kiminiz ise faklı alanlarda bu ülkenin geleceğinin birer teminatı olacaksınız.” dedi.

Başçeri, kabulün ardından öğrenciler ile anı fotoğrafı çektirdi.