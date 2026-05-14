Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu açıklamaları Rum basınında: Plan, pencere oldu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in önceki akşam Kıbrıs sorunuyla ilgili Alpha TV’ye verdiği söyleşi ve dün yaptığı yeni açıklamalar, bugün Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Bir Çözüm Planı Sunmak İstiyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamalarının, yılın ikinci yarısında yoğun bir hareketlilik yaşanacağına işaret ettiğini yazdı.

Gazete, Rum kesiminin bir yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sonuç verecek bir süreçle ilgili kararlılığını kayda geçirdiğini, diğer yandan da Guterres’in sunacağı çerçevenin hakemliğin değil, bir anlaşmanın sonucu olacağına netlik kazandırdığını öne sürdü.

Gazeteye göre, Hristodulidis açıklamasında BM'nin perde gerisinde yaptığı çalışmasından duyduğu iyimserliği de dile getirdi.

Bu çalışmanın BM Genel Sekreteri Guterres ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mart ayındaki görüşmesinden sonra başladığını ve gelişme aşamasında olduğunu dile getiren gazete, Hristodulidis’in açıklamalarına dayanarak BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Cullear'ın haziran ayında Kıbrıs’a gelmesinin beklendiğini iletti.

Guterres’in olumlu bir sonuç elde etmek ve görev süresi bitmeden önce bir çözüm planı sunmak istediğini öne süren gazete, Guterres’in, hakemlik yoluyla bir çözüm planı ortaya koyan eski BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın izinden gitmek istemediğinin açık olduğuna işaret etti.

NİKOS HRİSTODULİDİS'İN DÜNKÜ AÇIKLAMALARI

Gazeteye göre, dünkü açıklamasında söz konusu inisiyatifin hakemlikle ilişkili olmadığını dile getiren Hristodulidis, Rum kesiminin bu inisiyatifi aktif bir şekilde desteklediğini ve her türlü gelişmeye karşılık vermeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis, sürecin BM Güvenlik Konseyi kararları bağlamında ve AB’nin katkısıyla gerçekleştirildiğini de söyledi.

Rum Denizcilik Odası'nın Limasol’daki Genel Kurulu öncesinde açıklama yapan Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununda ilerleme yaşanmasına tam anlamıyla bağlı olduğunu ve görüşmelerde bulunduğunu dile getirdi.

Bir inisiyatifin gelişme halinde olduğunu dile getiren Hristodulidis, bunun olumlu sonuç elde etmeyi amaçlayan bir girişim olduğunu belirtti.

Sürecin sürekli görüşmeler yapılması düzeyinde kalamayacağını ve bir noktada bir sonuca varmaları gerekeceğini ifade eden Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin bu çabasını desteklediklerini kaydetti.

"B PLANI YOK"

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunu konusunda derin bir bilgisi olduğunu da dile getiren Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin görev süresi tamamlanmadan sonuç üretilmesi çabasının devam ettiğini savundu.

Görev süresi boyunca Kıbrıs sorununu çok iyi bilen bir BM Genel Sekreteri açısından bir fırsat penceresi bulunduğunu ve Guterres’in görev süresinin aralık ayıda sona ereceğini anımsatan Hristodulidis, sonuç getirmeyi hedefleyen ve gelişme halindeki bu çabayı desteklediklerini yineledi.

Lefkoşa Rum kesimi açısından “B planı” bulunmadığını da dile getiren Hristodulidis, var olduğunu ileri sürdükleri işgalin sona ermesine ve vatanın yeniden birleşmesine ulaşmaktan başka bir alternatifleri olmadığını iddia etti.

ALİTHİA: PLAN... PENCERE OLDU

Alithia gazetesi ise “Plan… Pencere oldu- 24 Saatten Az Bir Sürede Belki Bir Çözüm Planına Sahip Oluruz İfadesinden Fırsat Penceresine- Başkandan Kıbrıs Sorunuyla İlgili Yeni Bir Kafa Karışıklığı” başlıklarıyla manşete çektiği ve iç sayfadan yer verdiği haberinde, Hristodulidis’in açıklamalarını irdeledi.

Gazete, Hristodulidis’in başlangıçta yıl sonuna kadar olası bir çözüm planından söz ettiğini, birkaç saat sonra ise yalnızca bir fırsat penceresinden söz ederek geri çekilmeye çalıştığını yazdı.

Haberde, Rum hükümetinin gerçek olgular olmadan, Kıbrıs sorunundaki sınırlı hareketliliği, abartıya dönüştürmeye çalıştığı da kaydedildi.

Hristodulidis’in bu tarz değerlendirmelerde bulunması için neyin değiştiğini soran gazete, aynı kafa karışıklığının geçmişte başka durumlarda da yaşandığını yazdı.

POLİTİS: BAŞKANLIĞIN KIBRIS SORUNUYA İLGİLİ İLETİŞİM OYUNU

Politis gazetesi de “Başkanlığın Kıbrıs Sorunuyla İlgili İletişim Oyunu” başlığı altında yer verdiği haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in son birkaç saat içinde Kıbrıs sorunundaki olası gelişmelerle alakalı, daha önce benzeri görülmemiş siyasi ve iletişimsel bir izlenim yaratma oyununa giriştiğini yazdı.

Gazete, 24 saatten daha az bir sürede ortam değişikliğine yol açacak koşullar olmaksızın, Hristodulidis’in söylemlerinde belirgin bir değişiklik gözlemlendiğini kaydederek, “Diplomatik kaynakların” önümüzdeki dönemde Kıbrıs sorununda gelişmeler yaşanacağını teyit etmediklerini iletti.

Gazete, “Diplomatik kaynakların” Hristodulidis’in yaklaşan çözüm planıyla ilgili açıklamalarının yaklaşan milletvekilliği seçimleri öncesinde, açıkça iç cepheyi ilgilendirdiğini düşündüklerini de aktardı.

Habere göre, gazeteye konuşan ve haberde ismi belirtilmeyen “Kıbrıslı Türk bir kaynak” ise açıklamasında, Hristodulidis’in çözüm planıyla ilgili açıklamasına atıfta bulunarak, bu varsayımı destekleyecek somut bir gelişme olmadığını belirtti.

Gazete, Hristodulidis’in yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununda bir çözüm planı ortaya konulacağına dair önceki gün ve bunun hemen akabinde yaptığı açıklamaların, BM Genel Sekreteri'nin görev süresi dolmadan, önümüzdeki ayları nasıl yöneteceğine dair tartışmayı güncel hale getirdiğine işaret etti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta bir buçuk hafta sonra gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri ile aşırı bir çizgiye sahip partilerle ittifakı sürdürme ihtiyacına işaret ederek, sözde bir çözüm planının gündeme getirilmesinin tarihsel olarak korkuya ve her türlü uzlaşmayı reddetmeye yatırım yapan, siyasi güçler açısından birleştirici bir çağrı görevi gördüğünü de ekledi.

Haravgi ise konuyla ilgili habere, “BM Genel Sekreteri Yıl Sonuna Kadar Kıbrıs Sorunuyla İlgili Çözüm Planı Hazırlıyor- Hristodulidis: Yaz İçerisinde Genişletilmiş Gayri Resmi Konferans” başlıklarıyla yer verdi.