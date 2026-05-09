EOKA mensuplarının öldürülmesiyle ilgili iddialar

Rum Hukuk Dairesi, 1961’de öldürülen iki EOKA mensubunun davasını tazminatla uzlaşarak kapatmak istedi ancak aileler “adalet parayla satın alınamaz” diyerek teklifi reddetti.
Fileleftheros gazetesi, Panayotu ile Nuris’in, 16 Ağustos 1961’de kendi araçlarıyla Limasol’a gitmek üzere Lefkoşa’dan hareket ettiklerini, ancak yollarının “Moni” Polis Karakolu civarında kesilerek yaylım ateşine tutulduklarını ve bu olayın detaylı bir cinayet soruşturması oalrak incelenmediğini yazdı.

Gazete, ailelerin, olayın tamamen aydınlatılması ve iade-i itibar talebiyle konuyu mahkemeye götürdüklerini ve amaçlarının maddi kazanç sağlamak olmadığını kaydederken, savunma avukatı Yorgos Hrisostomu’nun, 11 Mart’ta Hukuk Dairesi yetkilileriyle yaptığı görüşmeden sonra, yetkililerin dosyanın ayrıntıları ve deliller hakkında yeterli bilgiye sahip olmadığını söylediğini belirtti.

Ailelerin, devletin cinayetle ilgili sorumluluklarının araştırılmasından kaçındığını savunduğunu yazan gazete, bazı arşivlerde, dönemin devlet mekanizmalarının olayla ilgili tutumuna dair ciddi iddialar içeren belgeler bulunduğunun belirtildiğini kaydetti.

Haberde, polisin resmi yazışmalarında dosyanın eksik olduğu, cinayetin “siyasi” olarak nitelendirildiği ve soruşturmanın kısa sürede kapatıldığının ifade edildiği; ailelerin ise bunun, devletin etkili soruşturma yükümlülüğünü yerine getirmediğinin göstergesi olduğunu savunduğu belirtildi.

Gazete, Rum Hukuk Dairesi’nin ise, eksik soruşturma nedeniyle tazminat ve hukuki çözüm zemini bulunduğunu, bu nedenle de ailelere uzlaşma önerisi sunduğunu kaydederek, taraflar arasındaki görüşmelerin sürdüğünü yazdı.

 

