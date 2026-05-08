Nazım Çavuşoğlu “Hükümetimizin Tarafı DAÜ’nün Geleceğidir”

DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora'nın açıklamaları sonrasında MEB Nazım Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Son günlerde yapılan açıklamaları dikkatle takip ediyoruz. Eleştiri, demokrasinin doğal ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak kamuoyunun yanlış bilgilerle yönlendirilmesine ve ortaya konan emeğin görmezden gelinmesine sessiz kalmamız beklenemez.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, hepimizin ortak değeridir. Bu güzide kuruma zarar verecek tartışmalar yerine, çözüm üreten ve yapıcı bir anlayışın hakim olması gerektiğine inanıyoruz. Sorumluluk makamında bulunanlar olarak popülist yaklaşımlar yerine, sürdürülebilir ve gerçekçi adımlar atmak zorundayız.

Sendikalar ile Sayın Şemi Bora ve VYK üyelerinin açıklamalarında dile getirilen bazı iddiaların hiçbir kesim tarafından sahiplenilmemesi ve sorumluluğun hükümetimize yüklenmeye çalışılması, geçmişten gelen bazı alışkanlıkların sürdüğünü göstermektedir. Bu açıklamaları basın aracılığıyla takip ettiğimizi ifade etmemizin nedeni ise DAÜ’nün özerk yapısına duyduğumuz saygının bilinmesini istememizdir.

Hükümetimize yönelik yapılan suçlamalar dayanaktan yoksundur ve klasikleşmiş söylemlerden ibarettir. Bilindiği üzere hükümetimiz protokole imza atarak sorumluluk üstlenmiş ve elini taşın altına koymuştur. Buna karşın, açıklama yapan bazı kesimlerin kendi sorumluluk alanlarında atılması gereken adımlar yerine, çözüm üretmeyen tartışmaları basın yoluyla kamuoyuna taşımaları, yükü hükümete bırakma çabasından başka bir anlam taşımamaktadır.

Beklentimiz; eşgüdüm komitesinde ortaya konulan eksikliklerin giderilmesi için sendikalar, VYK ve rektörlüğün ortak bir anlayışla çözüm üretmesidir. Hükümet olarak, atadığımız VYK ile ağırlıklı olarak akademisyenlerin tercihleriyle oluşan rektörlük yönetimi arasında iddia edilen görüş ayrılıklarının tarafı değiliz. Bizim tek tarafımız DAÜ’nün geleceğidir.

Üniversitenin mali yapısını, öğrencilerin geleceğini ve çalışanların haklarını korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Ancak bunu yaparken toplumu gereksiz gerginliklerle karşı karşıya bırakmak doğru değildir.

Hükümet olarak diyaloğa, iş birliğine ve ortak akla her zaman açık olduk, olmaya da devam edeceğiz. Temennimiz, kişisel ya da siyasi hesaplarla değil, DAÜ’nün geleceği düşünülerek hareket edilmesi ve herkesin protokol çerçevesinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesidir.

Ayrıca, protokolün imzalandığı günden bu yana sorumluluklarını eksiksiz yerine getiren tarafın hükümetimiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunar, DAÜ için emek veren herkese teşekkür ederiz.

