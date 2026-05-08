Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Çatalköy Esentepe Belediyesi’nden dostluk maçı

Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı ile Çatalköy Esentepe Belediyesi Futbol Takımı, Esentepe Erdal Barut Stadyumu’nda düzenlenen dostluk karşılaşmasında bir araya geldi. Mücadele 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.
Karşılaşmada CTP Milletvekilleri Teberrüken Uluçay ile Sami Özuslu da forma giydi. Mücadeleyi Kutlay Malek yönetti.
Maç öncesinde düzenlenen seremoni sırasında konuşan Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı Kaptanı Hasan Büyükoğlu, organizasyona ev sahipliği yapan Çatalköy Esentepe Belediyesi’ne teşekkür ederek, ülkenin farklı bölgelerinde master futbolcularla bir araya gelmeye devam ettiklerini söyledi.
Çatalköy Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ise yaptığı konuşmada, karşılaşmanın dostluk çerçevesinde geçmesini temenni ederek, iki takımın bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sporun toplum için önemli bir değer olduğunu vurgulayan Kırok, bu tür etkinliklerin artarak sürmesini istediklerini belirtti. Organizasyonun hayata geçirilmesinin uzun zaman aldığını ifade eden Kırok, bundan sonraki süreçte benzer etkinliklerde daha sık bir araya gelmeyi hedeflediklerini söyledi.
CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay da Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı olarak bir süredir ara verilen bölge ziyaretlerine yeniden başladıklarını ifade etti. Belediyeler ve master futbol takımlarıyla gerçekleştirilen organizasyonların sporun gelişimine katkı sağladığını belirten Uluçay, Cumhuriyet Meclisi Futbol Takımı’nın önümüzdeki süreçte de ülkenin farklı bölgelerinde eski futbolcularla bir araya geleceğini kaydetti.
Konuşmasında spor ambargolarına da değinen Uluçay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haksız spor ambargoları altında bulunduğunu belirterek, bu konuda verilen mücadelenin devam edeceğini söyledi. Esentepe’deki tesislerin ve altyapının önemine dikkat çeken Uluçay, gençlerin sporla buluşmasının ülkenin geleceği açısından büyük değer taşıdığını ifade etti.

 

