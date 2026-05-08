  • BIST 15128.07
  • Altın 6892.66
  • Dolar 45.3604
  • Euro 53.4527
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKARusya: Ukrayna’da geçici ateşkesi yürürlüğe koyuyoruz

6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı

» »
İçişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Göç Yönetim Merkezi koordinasyonunda, İlçe Kaymakamlıkları ve Polis Genel Müdürlüğü iş birliğiyle ülke genelindeki 6 ilçede eş zamanlı kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.
6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı

Kamu düzeninin korunması, kayıt dışı yaşamın önlenmesi ve düzensiz göçle mücadele amacıyla düzenlenen denetimlerde çok sayıda iş yeri, konaklama alanı ve farklı noktada kimlik ile izin kontrolleri yapıldı.
Gerçekleştirilen denetimlerde ülkede izinsiz bulunduğu tespit edilen toplam 9 kişi hakkında deport işlemi başlatıldı. Yakalanan şahıslarla ilgili yasal süreçlerin devam ettiği, gerekli sınır dışı ve idari işlemlerin ilgili makamlar tarafından yürütüldüğü belirtildi.
Düzensiz göçle mücadelede taviz verilmeyeceği vurgulanarak, ülke genelindeki denetim ve kontrollerin artırılarak sürdürüleceği ifade edildi.
Kayıt dışı istihdam ve izinsiz ikamet konusunda vatandaşların duyarlı davranmasının önemine dikkat çekilerek, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 6 İlçede Eş Zamanlı Denetim: 9 Kişi Hakkında Deport İşlemi Başlatıldı08 Mayıs 2026 Cuma 16:43
  • Akansoy: “Demokratik anomalilerin son bulması için CTP’nin hükümete gelmesi şarttır”08 Mayıs 2026 Cuma 12:43
  • 34 yaşındaki Topaloğluları kayıp, aranıyor08 Mayıs 2026 Cuma 12:41
  • Sağlık Bakanlığı TSHD: “Halkımızın sağlığı için denetimler kesintisiz devam ediyor “08 Mayıs 2026 Cuma 11:44
  • Çalışma Dairesi müfettişleri Girne’de 4 inşaatın faaliyetini durdurdu08 Mayıs 2026 Cuma 11:16
  • Rum basını liderlerin görüşmesini ele aldı: Anlaşma sağlanacak kadar olgunlaşmış GYÖ'ler gündeme gelecek08 Mayıs 2026 Cuma 11:12
  • Prof. Dr. Mürüde Çelikağ: Trafik güvenliği popülist kararlara teslim edilemez08 Mayıs 2026 Cuma 11:00
  • Üstel istihdam yok dedi.. Şubat ve Mart ayında 16 istihdam yapıldığı ortaya çıktı!08 Mayıs 2026 Cuma 10:52
  • Kudret Özersay: Anket yaptırdık 3. parti çıktık08 Mayıs 2026 Cuma 10:38
  • CTP Mevcut 7 Belediyesi'ndeki başkanları yeniden aday gösteriyor08 Mayıs 2026 Cuma 09:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti