Prof. Dr. Mürüde Çelikağ: Trafik güvenliği popülist kararlara teslim edilemez

TDP Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Komitesi adına açıklama yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs arasında ehliyetlerin doğrudan karşılıklı çevrilmesine ilişkin düzenlemenin trafik güvenliği açısından risk yaratabileceğinden bahsetti.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Komitesi adına açıklama yapan Prof. Dr. Mürüde Çelikağ, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC ehliyetlerinin doğrudan karşılıklı çevrilmesine ilişkin düzenlemenin trafik güvenliği açısından ciddi şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Çelikağ, konunun yalnızca bürokratik bir işlem ya da belge meselesi olmadığını belirterek, bunun doğrudan insan hayatını ilgilendiren bir başlık olduğuna dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs'ın nüfusuna oranla trafik kaynaklı can kayıplarında Avrupa ortalamalarının oldukça üzerinde bulunduğunu vurgulayan Çelikağ, her yıl çok sayıda insanın trafik kazalarında yaşamını yitirdiğini, yüzlerce kişinin ise kalıcı fiziksel ve psikolojik sonuçlarla yaşamını sürdürmek zorunda kaldığını söyledi.

"TRAFİK SOLDAN, TÜRKİYE'DE SAĞDAN AKIYOR"

Kuzey Kıbrıs ile Türkiye arasındaki trafik akış sisteminin farklı olduğuna dikkat çeken Çelikağ, bunun yalnızca direksiyon farkı olmadığını kaydetti.

“Sürüş refleksi, kavşak yaklaşımı, araç geçme davranışı ve sürüş alışkanlıkları zaman içerisinde oluşan davranış biçimleridir” diyen Çelikağ, farklı trafik sistemine alışmış sürücülerin hiçbir adaptasyon süreci olmadan doğrudan sisteme dahil edilmesinin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çelikağ, çağdaş ülkelerde trafik güvenliğinin yalnızca ehliyet verme sistemi üzerinden değil; eğitim, denetim, şehir planlaması, toplumsal bilinç ve kamu politikalarının ortak zemini olarak ele alındığını belirtti.

"ÜLKENİN TRAFİK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA TOPLUMSAL SEFERBERLİĞE İHTİYACI VAR"

TDP Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Komitesi olarak trafik konusunun günü kurtaran politikalarla yönetilemeyeceğini belirten Çelikağ, ülkenin artık geniş kapsamlı bir trafik güvenliği seferberliğine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Bu sürecin; şoför okulları, trafik uzmanları, şehir plancıları, sigorta sektörü, belediyeler, üniversiteler, polis ve ilgili meslek örgütlerinin katılımıyla ortak akıl temelinde yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Çelikağ, çağdaş devlet anlayışının risk ortaya çıktıktan sonra değil, önceden önlem alan bir anlayış olması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada, turistler için mevcut geçici kullanım sisteminin devam edebileceği belirtilirken, uzun süre ülkede yaşayacak, çalışacak veya eğitim görecek kişilerin yerel trafik sistemine uyum sağlayacak teorik ve pratik süreçlerden geçirilmesinin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Özellikle ağır vasıta, ticari araç ve iş aracı kullanacak kişiler için ek eğitim ve adaptasyon mekanizmalarının oluşturulmasının önemine dikkat çekilen açıklamada şu ifadeye yer verildi:

“Çünkü trafik meselesi yalnızca ulaşım meselesi değildir. Bu mesele doğrudan yaşam hakkı meselesidir.”