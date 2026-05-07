  • BIST 15040.25
  • Altın 6844.03
  • Dolar 45.2393
  • Euro 53.2621
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Tufan Erhürman, 'Ceza Muhakemeleri Usul Değişiklik Yasası'yla ilgili taraflarla görüştü

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Medya Etik Kurulu, Basın-Sen ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimleriyle görüştü.
Tufan Erhürman, 'Ceza Muhakemeleri Usul Değişiklik Yasası'yla ilgili taraflarla görüştü

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis'ten geçen, "Ceza Muhakemeleri Usul Değişiklik Yasası" ile ilgili bugün, Kıbrıs Türk Barolar Birliği, Medya Etik Kurulu, BASIN-SEN ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği yönetimlerini kabul ederek ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erhürman, sendika, birlikler ve kurulun görüşlerini dinledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman söz konusu yasayla ilgili geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'ten geçen bir yasa ile ilgili, "basın özgürlüğü" ve "masumiyet karinesi" çerçevesindeki tartışmaları yakından izliyorum. Cumhurbaşkanlığı, ilgili tüm taraflarla görüşecek ve tüm fikirleri değerlendirecek. Cumhurbaşkanlığı'nın elbette bugün itibarıyla da konuyla ilgili bir fikri vardır ancak bu fikri herkesin fikrinden üstün saymamak ve ilgili tüm taraflara fikrini açıklama olanağı tanımak, bu fikirleri değerlendirmek demokrasinin gereğidir.

Yapılacak değerlendirmeler ışığında, gerekli görülmesi durumunda, Cumhurbaşkanlığı'nın, daha önceki örneklerde olduğu gibi, Anayasal yetkilerinden herhangi birini kullanmaktan imtina etmeyeceği kamuoyunun malumudur."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 3 Bölgede Eş Zamanlı Denetim: 550’yi Aşkın Sürücüye İşlem, 59 Kişi Hakkında Yasal Süreç07 Mayıs 2026 Perşembe 16:08
  • Gazimağusa’da 71 Yaşındaki Ayhan Köle Evinde Hayatını Kaybetti07 Mayıs 2026 Perşembe 16:04
  • Lefkoşa’da Parkta Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 25 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı07 Mayıs 2026 Perşembe 16:04
  • KKTC ile Türkiye arasında ehliyetlerin karşılıklı tanınması ve değişimini içeren yasa Resmi Gazete'de!07 Mayıs 2026 Perşembe 15:54
  • Ersoy: Masumiyet Karinesi Siyasi Aktörlerin Kendilerini Koruma Aracı Haline Getirildi07 Mayıs 2026 Perşembe 14:32
  • DAÜ'ye Başkan dayanmıyor..... DAÜ Per-Sen yeni VYK Başkanının da istifasını istedi...07 Mayıs 2026 Perşembe 13:53
  • DAÜ'de hükümet yeniden devreye girdi! Hedef bu kez yeni VYK Başkanı Şemi BORA!07 Mayıs 2026 Perşembe 10:11
  • Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefke'yi ziyaret etti: Yurttaşla gündeme ilişkin değerlendirme yapıldı07 Mayıs 2026 Perşembe 10:11
  • Erhürman ile Hristodulidis yarın görüşecek07 Mayıs 2026 Perşembe 09:46
  • Cumhurbaşkanı Erhürman: Diyalog kuracağız, doğru yolu birlikte arayacağız07 Mayıs 2026 Perşembe 09:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti