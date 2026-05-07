Lefkoşa’da Parkta Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 25 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 6 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa’da kamuya açık alan olan Kumsal Parkı’nda M.M. (25), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, makul bir gerekçe olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Nefes örneği vermeyi reddettiği belirtilen şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
