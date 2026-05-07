DAÜ'de hükümet yeniden devreye girdi! Hedef bu kez yeni VYK Başkanı Şemi BORA! DAÜ VYK Başkanı Şemi Bora'nın açıklamasının üzerinden 12 saat geçmeden DAÜ VYK üyelerine yeni açıklama yayınlattırıldı. VYK üyelerine açıklama yaptırıldı ancak bazı üyelerin açıklamadan haberi olmadığı öğrenildi.

İşte yaptırılan açıklama;

Kıymetli Çalışanlarımız,

Bizler, aşağıda isimleri belirtilen Vakıf Yöneticiler Kurulu üyeleri olarak; Kurul Başkanımızın 06.05.2026 tarihinde DAÜ bilgi işlem sistemi üzerinden, üniversitemizin iç işleri ile ilgili konuların yer aldığı açıklamanın personelimizle paylaşılmasına katılmadığımızı, yazının bilgimiz ve onayımız dışında yazıldığını ve bundan dolayı üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz.

Üniversitemizin geleceğini ilgilendiren konuların, karşılıklı saygı, kurumsal sorumluluk ve yapıcı diyalog çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. İçinden geçtiğimiz hassas süreçte; çalışanlarımızın, öğrencilerimizin ve kamuoyunun gereksiz bir tartışma ortamına çekilmemesi büyük önem taşımaktadır.

Ayrıca vurgulamak isteriz ki, rektör ve rektör yardımcılarının görevden alınması ile ilgili herhangi bir konu gündemimizde bulunmamaktadır. Özellikle konuyla ilgili Senato ile istişare edileceği ifadesine katılmadığımızı ve bunu kesinlikle uygun bulmadığımızı üniversitemizin değerli çalışanlarıyla paylaşırız.

Doğu Akdeniz Üniversitesi, köklü kurumsal yapısı, akademik gelenekleri ve ortak aklı esas alan yönetim anlayışıyla faaliyetlerini sürdürmeye devam edecektir.

Saygılarımızla,

Recai ERGÜN, Özdinç AKDEL, Turan BÜYÜKYILMAZ, Dr. Eyüp GÖKSU, Anıl İMRE

