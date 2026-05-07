İzlem Gürçağ'da HP gibi sine-i millete dönecek mi?

İzlem Gürçağ’ın Halkın Partisi’ne katılacağını açıklamasının ardından siyasi kulislerde “sine-i millet” tartışması başladı.
Düzenlediği basın toplantısıyla Ulusal Birlik Partisi’nden istifa ettiğini açıklayan Gürçağ, önümüzdeki süreçte Halkın Partisi’nde siyaset yapacağını duyurdu. Basın toplantısında UBP’ye ve Başbakan Ünal Üstel’e yönelik sert eleştirilerde bulunan Gürçağ’ın bundan sonraki Meclis'teki siyasi pozisyonu ise merak konusu oldu.

Bilindiği üzere Halkın Partisi, hükümeti “gayri meşru” olarak nitelendirerek Meclis’i terk etme ve sine-i millete dönme kararı almıştı. Ancak bu karara uymayan Jale Refik Rogers ile Ayşegül Baybars partilerinden istifa ederek bağımsız milletvekili olarak yollarına devam etmişti. HP Genel Başkanı Kudret Özewrsay ise istifa etmiş, boşalan koltuk için ara seçime gidilmişti.

Siyasi kulislerde şimdi ise Halkın Partisi’ne katılacağını açıklayan İzlem Gürçağ’ın da partinin geçmişte aldığı sine-i millet kararına uygun hareket edip etmeyeceği tartışılıyor.

Gürçağ’ın milletvekilliğinden çekilip çekilmeyeceği ya da Meclis çalışmalarını bağımsız sürdürüp sürdürmeyeceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

