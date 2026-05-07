Petrol ve doğalgaz sert düştü

Petrol ve doğalgaz fiyatları, İran'ın yaklaşık 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik ABD'nin yeni teklifini değerlendirmesiyle sert düştü.
Petrol ve doğalgaz fiyatları, İran'ın yaklaşık 10 haftadır süren savaşı sona erdirmeye yönelik ABD'nin yeni teklifini değerlendirmesiyle sert düştü.

Brent petrolü yüzde 8’e yakın gerileyerek varil başına 101,27 dolardan kapanırken, ABD ham petrolü yüzde 7’den fazla düştü. Avrupa doğalgaz fiyatları ise yüzde 14’e kadar geriledi.

Konuya yakın bir kaynağa göre Washington’ın tek sayfalık mutabakat taslağı, İran’ın kabul etmesi halinde hayati öneme sahip enerji sevkiyat rotası olan Hürmüz Boğazı’nın kademeli olarak yeniden açılmasını ve İran limanlarına yönelik ABD ablukasının kaldırılmasını öngörüyor.

Yatırımcılar, tarihin en büyük arz kesintilerinden birine yol açan boğazdaki trafiğin yeniden başlamasını bekliyor.

Kaynak, henüz kesin bir anlaşmaya varılmadığını ve İran’ın nükleer programına ilişkin ayrıntılı müzakerelerin sürecin ilerleyen aşamalarında yapılacağını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü Fox News’e yaptığı açıklamada teklife ilişkin “temkinli şekilde iyimser” olduğunu söyledi ve ABD’nin İran’la savaşını bir hafta gibi kısa bir sürede sona erdirebileceğini ifade etti.

BOK Financial Securities Inc. Kıdemli Başkan Yardımcısı Dennis Kissler, “Piyasa bir barış anlaşmasını fiyatlamaya çalışıyor ancak detaylar sürekli değiştiği için bunu yapmak zor” dedi.

Olası ilerlemeye ilişkin haberler ilk olarak Axios tarafından duyuruldu. Kritik Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesinden ve ABD-İran ateşkesinin bozulabileceği endişelerinden yalnızca iki gün sonra geldi.

Donald Trump, şubat sonunda İsrail ile başlatılan savaşın sona erdirilmesi yönünde artan baskıyla karşı karşıya bulunuyor. Trump, çarşamba günü Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın ABD’nin barış teklifini kabul etmemesi halinde “bombalamaların başlayacağını” söyledi. Bu açıklamanın ardından petrol ve doğalgaz fiyatları gün içi kayıplarının bir kısmını geri aldı.

Konuya yakın kaynak, Tahran yönetiminin ABD teklifine yanıtını önümüzdeki iki gün içinde arabulucu Pakistan üzerinden iletmesinin beklendiğini aktardı. İran ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni protokol kapsamında Hürmüz Boğazı’ndan güvenli geçişin sağlanacağını bildirdi.

