Cumhurbaşkanı Erhürman, Lefke'yi ziyaret etti: Yurttaşla gündeme ilişkin değerlendirme yapıldı

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefke Bölgesi’ni ziyaret etti ve yurttaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erhürman Lefke Bölgesinde ziyaretlerine Lefke Belediyesi’nden başladı. Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, belediye meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erhürman, ardından Turizm Derneği Binası’nda Sivil Toplum Örgütleriyle gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Erhürman, toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lefke Gazi Lisesi’ni de ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, öğrencilerle sohbet etti, okul idaresi ve öğretmenlerle görüştü. Cumhurbaşkanı Erhürman daha sonra Lefke Bölgesi Muhtarları ile bir araya geldi, görev süresi boyunca yapılan çalışmaları anlattı ve muhtarların sorunlarını dinledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ayrıca, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Lefke Belediyesi eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke İlçesi eski Başkanı Vehit Nekibzade, bölgenin sevilen isimlerinden Fehmi Alak ve Dr. Erkut Öner’in de kabirlerini ziyaret ederek çiçek bıraktı.