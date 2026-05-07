Altın barış iyimserliği ile dengelendi

Altın, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin değerlendirilmesiyle, mart sonundan bu yana en büyük günlük yükselişinin ardından yatay seyretti.

Söz konusu iyimserlik, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken enflasyon endişelerini de hafifletti.

Külçe altın, çarşamba günü yüzde 3 yükseldikten sonra ons başına yaklaşık 4.690 dolar seviyesinde işlem gördü. Enerji fiyatlarındaki gerileme tahvil getirilerini baskılarken, dolar savaş öncesi seviyelere düştü. ABD para birimi üzerinden fiyatlanan ve faiz getirisi olmayan altın için bu gelişmeler destekleyici oldu.

Konuya yakın bir kaynağa göre İran, yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla ABD’den gelen yeni bir teklifi değerlendiriyor. Çin de savaşı sona erdirmeye yönelik küresel baskıya katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, çatışma boyunca birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu belirtse de şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı. Trump, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın üzerinde mutabakata varılan şartları kabul etmesi halinde — ki bu belki de büyük bir varsayım — ABD’nin askeri operasyonunu sona erdireceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldıracağını” söyledi.

TD Securities stratejistlerinden Ryan McKay’in de aralarında bulunduğu analistler yayımladıkları notta, “Olası bir barış anlaşmasına yönelik manşetler, bu sabah değerli metaller ve baz metallerde alımları destekliyor” ifadelerini kullandı. Ancak analistler, ABD ve İran’ın taleplerinin önceki tekliflere kıyasla değişmemesi nedeniyle bu iyimserliğin kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Piyasalar iyimserliği fiyatlarken, Austan Goolsbee ve Alberto Musalem daha temkinli açıklamalar yaptı. Yetkililer, enflasyonun halen yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Altın, çatışmanın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 11 geriledi. Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve enerji fiyatlarındaki şok yükseliş, enflasyonun hızlanacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırmıştı.

Spot altın Singapur saatiyle 08.50’de ons başına 4.690,49 dolarda yatay seyrederken, çarşamba günü yüzde 6,2 yükselen gümüş 77,27 dolar civarında işlem gördü. Platin ve paladyum yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi önceki seansta yüzde 0,6 düşmesinin ardından yatay kaldı.