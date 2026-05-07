  • BIST 14987.31
  • Altın 6895.16
  • Dolar 45.2499
  • Euro 53.3608
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAİsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale

Altın barış iyimserliği ile dengelendi

» »
Altın, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin değerlendirilmesiyle, mart sonundan bu yana en büyük günlük yükselişinin ardından yatay seyretti.
Altın barış iyimserliği ile dengelendi

Altın, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya yönelik iyimserliğin değerlendirilmesiyle, mart sonundan bu yana en büyük günlük yükselişinin ardından yatay seyretti.

Söz konusu iyimserlik, petrol fiyatlarında sert düşüşe yol açarken enflasyon endişelerini de hafifletti.

Külçe altın, çarşamba günü yüzde 3 yükseldikten sonra ons başına yaklaşık 4.690 dolar seviyesinde işlem gördü. Enerji fiyatlarındaki gerileme tahvil getirilerini baskılarken, dolar savaş öncesi seviyelere düştü. ABD para birimi üzerinden fiyatlanan ve faiz getirisi olmayan altın için bu gelişmeler destekleyici oldu.

Konuya yakın bir kaynağa göre İran, yaklaşık 10 haftadır süren çatışmayı sona erdirmek amacıyla ABD’den gelen yeni bir teklifi değerlendiriyor. Çin de savaşı sona erdirmeye yönelik küresel baskıya katıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, çatışma boyunca birçok kez anlaşmanın yakın olduğunu belirtse de şu ana kadar somut bir sonuç çıkmadı. Trump, çarşamba günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İran’ın üzerinde mutabakata varılan şartları kabul etmesi halinde — ki bu belki de büyük bir varsayım — ABD’nin askeri operasyonunu sona erdireceğini ve Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı kaldıracağını” söyledi.

TD Securities stratejistlerinden Ryan McKay’in de aralarında bulunduğu analistler yayımladıkları notta, “Olası bir barış anlaşmasına yönelik manşetler, bu sabah değerli metaller ve baz metallerde alımları destekliyor” ifadelerini kullandı. Ancak analistler, ABD ve İran’ın taleplerinin önceki tekliflere kıyasla değişmemesi nedeniyle bu iyimserliğin kırılgan olduğuna dikkat çekti.

Piyasalar iyimserliği fiyatlarken, Austan Goolsbee ve Alberto Musalem daha temkinli açıklamalar yaptı. Yetkililer, enflasyonun halen yüzde 2 hedefinin üzerinde seyrettiğini vurguladı.

Altın, çatışmanın şubat sonunda başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 11 geriledi. Hürmüz Boğazı’nın kapanması ve enerji fiyatlarındaki şok yükseliş, enflasyonun hızlanacağı ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalacağı endişelerini artırmıştı.

Spot altın Singapur saatiyle 08.50’de ons başına 4.690,49 dolarda yatay seyrederken, çarşamba günü yüzde 6,2 yükselen gümüş 77,27 dolar civarında işlem gördü. Platin ve paladyum yükselirken, Bloomberg Dolar Spot Endeksi önceki seansta yüzde 0,6 düşmesinin ardından yatay kaldı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altında toparlanma14 Nisan 2026 Salı 09:27
  • Dövizde yeni rekorlar var...21 Kasım 2025 Cuma 09:09
  • Döviz yine yüksek!08 Ekim 2025 Çarşamba 09:24
  • Dolar rekor tazeledi07 Ekim 2025 Salı 08:57
  • Altın 4 bin dolar sınırına yakın seyrediyor07 Ekim 2025 Salı 08:53
  • Döviz yeni haftaya yüksek başladı!06 Ekim 2025 Pazartesi 10:51
  • Dolar zirvede19 Eylül 2025 Cuma 09:10
  • İktisatbank piyasa analizi: Fed sonrası hisse senetlerinde rekor, altın ve gümüşte kâr satışları...19 Eylül 2025 Cuma 08:52
  • Euro’dan yeni rekor!17 Eylül 2025 Çarşamba 09:14
  • Dolar rekor serisini sürdürüyor15 Eylül 2025 Pazartesi 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti