CTP: İnsan hakları ve ifade özgürlüğü için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin Birleştirilmiş Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’nda yaptığı değişikliğe ret oyu verdiğini açıkladı.
CTP’den yapılan açıklamada, partinin evrensel hukuk, insan hakları, adalet ve şeffaflıktan yana olduğu belirtilerek, basın, ifade ve düşünce özgürlüğü mücadelesinin “tarihi kadar köklü” olduğu ifade edildi. Açıklamada, "yeni dönemde" gerekli düzenlemelerin yapılacağı; insan hakları ve ifade özgürlüğü mücadelesinin kararlılıkla sürdürüleceği de kaydedildi.

CTP’nin gazetecilerin askeri mahkemelerde yargılanmasının önüne geçilmesi, Basın Kartı Komisyonu’nun sivile devredilmesi ve Basın İş Yasası gibi demokratik düzenlemeler ile basın özgürlüğünü güçlendiren kararlara imza attığının ifade edildiği açıklamada, gazetecilerin ceza mahkemesi önüne çıkmaması için yasa önerileri sunduğu, hukuki destek verdiği ve paydaşlarla istişarelerini sürdürdüğü belirtildi.

CTP’nin komite aşamasında, yasanın birbirine bağlı olması, Ağır Ceza Mahkemeleri ile yargıç sayısının artırılması, sanıkların yargılama öncesinde emare ve ifadelere sahip olması, teminat süresinin kurala bağlanması, dar gelirlilere avukat atanması hakkı ile hızlı ve adil yargılama ilkeleri çerçevesinde olumlu değerlendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, CTP’nin Genel Kurul öncesinde ve sırasında“kamuya mal olmuş kişiler ile seçilmiş veya atanmış kamu görevlilerinin, kendi görevleriyle ilgili meselelerde bir suç işlemiş olmaları halinde ve toplumun demokratik denetim hakkı kapsamında açık isim ve görüntülerinin basın tarafından paylaşılmasının suç olmaktan çıkarılmasına” yönelik değişiklik önerisini de gündeme getirdiği belirtildi.

CTP’nin, bu olumlu unsurlara rağmen, söz konusu değişiklik önerisinin kabul edilmemesi nedeniyle yasanın tümüne ret oyu kullandığı ifade edildi.

Açıklamanın sonunda, CTP’nin halkın ve gazetecilerin ifade özgürlüğü mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği, yeni dönemde ise meslek örgütleriyle iş birliği içinde gerekli demokratik düzenlemelerin yapılacağı belirtildi.

 

