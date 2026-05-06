Apple, yapay zeka nedeniyle bazı iPhone kullanıcılarına 250 milyon dolar ödeyecek

Apple, kullanıcıları yeni yapay zeka özellikleri ve kabiliyetleri konusunda yanılttığı iddiasıyla açılan davayı sonlandırmak için toplam 250 milyon dolar ödemeyi kabul etti.
Salı günü California federal mahkemesine sunulan uzlaşma metninde Apple herhangi bir hata yaptığını kabul etmedi.

Ancak şirket, geçtiğimiz yıl açılan ve geniş kapsamlı bir toplu davaya dönüşen iddiaları bu anlaşmayla çözüme kavuşturdu.

Davada Apple, Siri sesli asistan geliştirmelerini de içeren ve "Apple Intelligence" olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri hakkında yanıltıcı reklam yapmakla suçlandı.

Ödemeler kapsamında, Haziran 2024 ile Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 satın alan kullanıcılara 25 (yirmi beş) ila 95 (doksan beş) dolar arasında tazminat verilecek.

Apple sözcüsü, davanın Apple Intelligence kapsamında sunulan çok sayıda özellik arasından sadece iki ek özelliğin mevcudiyetine odaklandığını belirtti.

Sözcü, "Kullanıcılarımıza en yenilikçi ürün ve hizmetleri sunmaya odaklanmak adına bu meseleyi çözüme kavuşturduk" açıklamasını yaptı.

Pazarlama stratejisi "yanıltıcı reklam" olarak nitelendirildi

Geçtiğimiz hafta güncellenen dava dilekçesinde avukatlar, Apple'ın yeni yapay zeka özellikleri etrafındaki pazarlama faaliyetlerinin "yanıltıcı reklam" niteliğinde olduğunu savundu.

Dilekçede, "Apple, o dönemde var olmayan, şu an da bulunmayan ve belki de hiçbir zaman var olmayacak yapay zeka kabiliyetlerini devrim niteliğinde bir yenilik olarak pazarladı" ifadelerine yer verildi.

Avukatlar ayrıca Apple'ın bu kampanyayı, OpenAI ve Anthropic gibi yeni şirketlerin öncülük ettiği teknoloji yarışında rakiplerine yetişmek amacıyla yürüttüğünü iddia etti.

Görevinden ayrılmaya hazırlanan CEO Tim Cook, Apple ürünlerinde yeterince yenilik yapmadığı gerekçesiyle uzun süredir eleştiriliyordu.

Ancak Apple Intelligence'ın Siri'yi "sınırlı bir ses arayüzünden tam teşekküllü bir kişisel yapay zeka asistanına" dönüştüreceği vaadi, davanın temelini oluşturdu.

Avukatlar, iPhone 16'nın tüketicilere "Apple Intelligence" özellikleri olmadan ulaştırıldığını ve "Gelişmiş Siri" özelliğinin hiçbir zaman sunulmadığını öne sürdü.

