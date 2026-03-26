Meta ve YouTube, 'bağımlılık yapmak'tan suçlu bulundu!

Teknoloji devlerinin Kaley isimli genç bir kadını "bilinçli şekilde bağımlı hale getirdiği ve onun ruh sağlığına zarar verdiği" suçlamalarının yer aldığı dönüm noktası niteliğindeki davada Meta ve YouTube, tüm suçlamalardan sorumlu bulundu. Jüri, Meta ve YouTube’un platformlarını tasarlarken ihmalkâr davrandığına, tasarımın tehlikeli olduğunu bildiklerine, bu riskler konusunda uyarıda bulunmadıklarına ve davacıya ciddi zarar verdiklerine hükmetti.

Karar, yüzlerce benzer dava için emsal teşkil edebilir ve özellikle genç kullanıcılar açısından sosyal medya platformlarının nasıl çalışması gerektiği konusunda büyük değişikliklere yol açabilir. Ayrıca teknoloji şirketleri için milyonlarca, hatta milyarlarca dolarlık kayıplara neden olabilir.