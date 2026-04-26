  • BIST 12433.5
  • Altın 6814.25
  • Dolar 44.982
  • Euro 52.7587
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
Hürmüz'de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

Apple hayranlarını üzecek iddia: iPhone 18 serisinde maliyet odaklı büyük kısıntı yolda

»
Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar, kullanıcıları ikiye bölecek gibi görünüyor.
Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar, kullanıcıları ikiye bölecek gibi görünüyor. Apple'ın üst segment modellerinde en güncel teknolojileri kullanmaya devam edeceği bilinse de, standart modellerde maliyetleri aşağı çekmek için radikal kararlar aldığı iddia ediliyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisinde yakaladığı standartları iPhone 18 ile geri plana itmeye hazırlanıyor; şirketin kâr marjını korumak adına giriş seviyesi modellerde eski nesil donanımlara yöneleceği konuşuluyor.

Ekran teknolojisinde nesil farkı

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone modellerinde Samsung Display'in en gelişmiş M16 OLED panellerine yer verecek. Ancak bu teknolojik sıçrama, standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine uğramayacak. Şirketin, uygun fiyatlı cihazlarında M14 ve hatta iPhone 14 Pro serisinden aşina olduğumuz M12+ panelleri kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu durum, güncel bir cihaz satın almasına rağmen birkaç nesil öncesinin ekran teknolojisiyle karşılaşacak olan kullanıcılar için ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir.

İşlemci gücünde makas açılıyor

Apple'ın sadece ekranla yetinmeyip, performans tarafında da ayrımcılığa gideceği öngörülüyor. iPhone 18 serisinde yer alacak A20 çipinin, Pro modellerde kullanılan versiyonuna kıyasla ciddi oranda kırpılmış bir performans sunması bekleniyor. Şirketin, fiyat etiketini rekabetçi tutabilmek adına giriş seviyesi modellerde GPU çekirdek sayısını ve genel işlemci verimliliğini kısıtlayarak, Pro modellerle olan performans farkını her zamankinden daha belirgin hale getireceği tahmin ediliyor.

Piyasaya çıkış takviminde ayrışma

Apple'ın izleyeceği strateji sadece donanımla sınırlı kalmayacak. Lansman takviminde de bir bölünme yaşanması bekleniyor. Sonbahar döneminde iPhone 18 Pro, Pro Max ve merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra'nın tanıtılması planlanırken; iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2 gibi modellerin sahneye çıkışı için 2027 bahar ayları işaret ediliyor. Bu strateji, Apple'ın ürün gamını daha geniş bir zamana yayarak pazar payını koruma çabası olarak yorumlanıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Epic Games 1000 kişiyi kovacak: Fortnite eskisi kadar popüler değilmiş25 Mart 2026 Çarşamba 14:24
  • Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'ya 375 milyon dolar ceza25 Mart 2026 Çarşamba 11:19
  • Jüri, Elon Musk'ı yatırımcıları yanıltmaktan suçlu buldu22 Mart 2026 Pazar 14:27
  • Kablolu kulaklıklar neden tekrar bu kadar popüler oldu?22 Mart 2026 Pazar 11:26
  • Fake-bot hesaplar gündemde! 50 Bin TL Çek tartışması!18 Mart 2026 Çarşamba 10:35
  • Çin'de geliştirilen batarya, elektrikli arabaların menzilini iki katına çıkarabilir04 Mart 2026 Çarşamba 13:35
  • Ay’daki depremlerin sanılandan çok daha yaygın olduğu saptandı26 Şubat 2026 Perşembe 09:11
  • Ölümden sonra da çevrim içi: Meta’dan dijital ölümsüzlük patenti17 Şubat 2026 Salı 09:39
  • 'Ölü gezegen' Venüs volkanik tüneller saklıyormuş10 Şubat 2026 Salı 19:23
  • Epstein'in kendi DNA'sıyla "üstün insan ırkı" yaratma planı!10 Şubat 2026 Salı 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti