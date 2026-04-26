Apple hayranlarını üzecek iddia: iPhone 18 serisinde maliyet odaklı büyük kısıntı yolda

Teknoloji dünyasının merakla beklediği iPhone 18 serisiyle ilgili sızıntılar, kullanıcıları ikiye bölecek gibi görünüyor. Apple'ın üst segment modellerinde en güncel teknolojileri kullanmaya devam edeceği bilinse de, standart modellerde maliyetleri aşağı çekmek için radikal kararlar aldığı iddia ediliyor.

Teknoloji devi Apple, iPhone 17 serisinde yakaladığı standartları iPhone 18 ile geri plana itmeye hazırlanıyor; şirketin kâr marjını korumak adına giriş seviyesi modellerde eski nesil donanımlara yöneleceği konuşuluyor.

Ekran teknolojisinde nesil farkı

Gelen bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro ve katlanabilir iPhone modellerinde Samsung Display'in en gelişmiş M16 OLED panellerine yer verecek. Ancak bu teknolojik sıçrama, standart iPhone 18 ve iPhone 18e modellerine uğramayacak. Şirketin, uygun fiyatlı cihazlarında M14 ve hatta iPhone 14 Pro serisinden aşina olduğumuz M12+ panelleri kullanmayı planladığı belirtiliyor. Bu durum, güncel bir cihaz satın almasına rağmen birkaç nesil öncesinin ekran teknolojisiyle karşılaşacak olan kullanıcılar için ciddi bir hayal kırıklığı yaratabilir.

İşlemci gücünde makas açılıyor

Apple'ın sadece ekranla yetinmeyip, performans tarafında da ayrımcılığa gideceği öngörülüyor. iPhone 18 serisinde yer alacak A20 çipinin, Pro modellerde kullanılan versiyonuna kıyasla ciddi oranda kırpılmış bir performans sunması bekleniyor. Şirketin, fiyat etiketini rekabetçi tutabilmek adına giriş seviyesi modellerde GPU çekirdek sayısını ve genel işlemci verimliliğini kısıtlayarak, Pro modellerle olan performans farkını her zamankinden daha belirgin hale getireceği tahmin ediliyor.

Piyasaya çıkış takviminde ayrışma

Apple'ın izleyeceği strateji sadece donanımla sınırlı kalmayacak. Lansman takviminde de bir bölünme yaşanması bekleniyor. Sonbahar döneminde iPhone 18 Pro, Pro Max ve merakla beklenen katlanabilir iPhone Ultra'nın tanıtılması planlanırken; iPhone 18e, iPhone 18 ve iPhone Air 2 gibi modellerin sahneye çıkışı için 2027 bahar ayları işaret ediliyor. Bu strateji, Apple'ın ürün gamını daha geniş bir zamana yayarak pazar payını koruma çabası olarak yorumlanıyor.