  • BIST 13692.79
  • Altın 6190.45
  • Dolar 46.136
  • Euro 53.3547
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

Erhürman, Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi’yi kabul etti

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’yi kabul etti.
Erhürman, Türkiye İçişleri Bakanı Çiftçi’yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığındaki kabulde, Bakan Çiftçi ve beraberindeki heyete, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve İçişleri Bakanı Dursun Oğuz eşlik etti.

Çiftçi’nin resmi ziyaretleri kapsamındaki kabulde, hediye teatisi de yapıldı.

KKTC’ye dün akşam saatlerinde gelen Bakan Çiftçi, programı kapsamında Cumhurbaşkanı Erhürman’ın ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başbakan Ünal Üstel tarafından kabul edilecek.

Çiftçi ayrıca, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile gün içerisinde bir araya gelecek.

Çiftçi’nin, ziyaret kapsamında, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ile de görüşmesi planlanıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İncirli, gazetecilerle bir araya geldi: Toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceğiz09 Haziran 2026 Salı 21:40
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü’nü kabul etti09 Haziran 2026 Salı 21:39
  • Oğuzhan Hasipoğlu: Fransa ile imzalanan anlaşma Ada’daki dengeleri etkiler09 Haziran 2026 Salı 21:37
  • Ataoğlu, Ankara’da Osman Aşkın Bak ile görüştü09 Haziran 2026 Salı 21:33
  • Altuğra hükümete sorular sordu, Çavuş yanıt verdi: Düne kadar bizdik, bugün siz!09 Haziran 2026 Salı 21:30
  • Çavuş, 10 yangın müdahale aracı alınması için ihalenin tamamlandığını duyurdu09 Haziran 2026 Salı 21:28
  • Girne'de Perşembe, Lapta'da Cuma günü elektrik kesintisi09 Haziran 2026 Salı 21:27
  • Haftalık Trafik Raporu: 57 kaza, 22 yaralı09 Haziran 2026 Salı 21:25
  • Milletvekilleri ekonomi, kamu çalışanları ve Kıbrıs sorununu gündeme taşıdı09 Haziran 2026 Salı 21:24
  • Kantara Gençlik Kampı yaz kamplarının tarihleri belirlendi09 Haziran 2026 Salı 21:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti