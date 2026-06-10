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Uyuşturucu operasyonunda 60 yaşındaki şahıs tutuklandı

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Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Uyuşturucu operasyonunda 60 yaşındaki şahıs tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 9 Haziran 2026 tarihinde saat 16.00 sıralarında İ.K.’nin (60) kalmakta olduğu ikametgahta arama yapıldı. Aramada, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 136 adet kağıt, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunduğuna inanılan parçalanmış sarma sigara ile üzerlerinde metamfetamin türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon poşet ve cam pipo tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak İ.K. tutuklanırken, polis soruşturmasının devam ettiği bildirildi.

 

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