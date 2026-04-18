Trump: UFO belgeleri yakında yayımlanacak

"Çok ilginç belgeler bulduk" diyen ABD Başkanı Donald Trump, yakında UFO'lar ve dünya dışı yaşamla ilgili belgelerin kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, tanımlanamayan uçan cisimlerle (UFO) ilgili hükümet belgelerinin yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Trump, Eylül 2025'te öldürülen Charlie Kirk'ün kurucusu olduğu, Turning Point USA isimli muhafazakâr örgütün etkinliğinde destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada, "Çok ilginç belgeler bulduk ve ilk yayınlar çok, çok yakında başlayacak" dedi. Trump, Şubat ayında ABD yetkililerine UFO'lar ve olası dünya dışı yaşamla ilgili hükümet dosyalarının açıklanmasını başlatma talimatı vermiş, bunu da kamuoyunun konuya yönelik büyük ilgisiyle gerekçelendirmişti.

Başkan Trump daha önce, eski ABD Başkanı Barack Obama'yı bir röportajda dünya dışı varlıkların "gerçek" olduğunu dile getirdiği gerekçesiyle gizli bilgileri hukuka aykırı şekilde ifşa etmekle suçlamıştı.

Obama ise daha sonra açıklama yaparak başkanlık döneminde dünya dışı temas için herhangi bir kanıt görmediğini ancak evrenin başka yerlerinde yaşam olması ihtimalinin istatistiksel olarak yüksek olduğunu belirtti.

Pentagon'un 2024 tarihli bir raporuna göre, ABD hükümetinin İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana yaptığı araştırmalar dünya dışı teknolojiye dair herhangi bir kanıt ortaya çıkarmadı. Raporda, gözlemlerin çoğunun yanlış tanımlanan sıradan nesneler ve olaylar olduğu belirtiliyor.

