Yer Girne... 9 kilo uyuşturucunun piyasaya sürülmesi engellendi

Polis Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Girne’de dün akşam gerçekleştirilen “Hedef Operasyonu” kapsamında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonda, 9 kilo 23 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile 300 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Ayrıca içerisinde tütünle karışık hintkeneviri bulunan sarma sigara, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 6 bin 275 TL ile 200 Euro nakit para ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntıları bulunan iki adet öğütücü de emare olarak alındı.

Operasyon kapsamında iki kişi tutuklanırken, toplam 9 kilo 323 gram uyuşturucu maddenin piyasaya sürülmesi engellendi.

Polis Genel Müdürlüğü, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.