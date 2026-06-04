Erhürman’dan Milli Takıma tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Canton Ticino ile karşılaşan ve sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılan milli takımı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, CONIFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda Canton Ticino ile karşılaşan ve sahadan 5-1’lik galibiyetle ayrılan milli takımı tebrik etti.

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu’nu maç öncesinde başarı dilekleri için, maç sonrası da galibiyet tebriki için telefonla arayan Erhürman ülkemizi temsil eden tüm futbolcu ve teknik heyete başarılarının devamını dileyerek şampiyonluğa olan inancını yineledi. Başkan Sertoğlu, Erhürman’a futbolcular ve teknik ekip adına teşekkür etti.