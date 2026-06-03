Caesar Larnaka Gençler Birliği final serisine farklı başladı

Kılıf & Kılıf Pro Lig Final Serisi’nin açılış maçında China Bazaar Ada’yı 81-49 mağlup eden Caesar Larnaka GB, seride 1-0 öne geçerek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj yakaladı

Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off Final Serisi’nin ilk karşılaşmasında Caesar Larnaka Gençler Birliği ile China Bazaar Ada, İskele Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Büyük ilgi gören mücadelede ev sahibi Caesar Larnaka GB, ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 81-49 mağlup ederek seriye galibiyetle başladı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında China Bazaar Ada, Enis Ramadan İmralı’nın etkili oyunuyla skor üstünlüğünü yakalamaya çalıştı. Ancak Caesar Larnaka GB, Penka I. Valere’nin liderliğinde oyuna denge getirerek ilk periyodu çekişmeli bir mücadeleye dönüştürdü. İkinci periyotta savunma sertliğini artıran Larnaka temsilcisi, rakibine sadece 11 sayı şansı tanırken hücumda da üretken bir görüntü sergileyerek devreye çift haneli farkla önde girdi.

Savunma ve Takım Oyunu Galibiyeti Getirdi

Üçüncü periyotta da oyunun kontrolünü elinde tutan Caesar Larnaka GB, Temur Rustamov’un katkılarıyla farkı korudu. China Bazaar Ada’nın geri dönüş girişimlerine izin vermeyen ev sahibi ekip, savunmadaki disiplinli yapısıyla rakibinin ritim bulmasını engelledi.

Son çeyrekte Joseph Baya Owono’nun etkili performansıyla fark daha da açıldı. Hücumdaki akıcı oyununu sürdüren Caesar Larnaka GB, son periyodu da üstün tamamlayarak parkeden 81-49’luk net bir galibiyetle ayrıldı. Böylece final serisinde 1-0 öne geçen Larnaka ekibi, şampiyonluk yolunda önemli bir adım attı.

İkinci Randevu MAGEM Arena’da

Final serisinin ikinci karşılaşması 5 Haziran Cuma günü MAGEM Arena’da oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede Caesar Larnaka Gençler Birliği serideki avantajını artırarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmayı hedeflerken, China Bazaar Ada ise seriyi eşitleyerek final yarışını yeniden dengelemek için sahaya çıkacak.

İlk maçta ortaya koyduğu güçlü performansla dikkat çeken Caesar Larnaka GB, taraftarının desteğiyle seriyi 2-0’a getirmeyi amaçlarken, China Bazaar Ada’nın vereceği reaksiyon basketbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Final serisinin ikinci maçı, şampiyonluk yarışının gidişatını belirleyecek kritik mücadelelerden biri olacak.