Mağusa'da tarihi Basketbol Final maçı

Larnaka Gençler Birliği Seride Avantaj Peşinde

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Basketbol Pro Lig Play-Off Final Serisi’nde heyecan bu akşam oynanacak ikinci karşılaşmayla devam edecek.

Final serisinin ilk maçında Larnaka Gençler Birliği, rakibi China Bazaar Adaspor karşısında etkili bir performans ortaya koyarak parkeden 89-41’lik farklı galibiyetle ayrılmış ve seride 1-0 öne geçmeyi başarmıştı. Kırmızı-siyahlılar, bu akşam oynanacak mücadeleyi de kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Serinin ikinci karşılaşması bu akşam Mağusa Arena’da oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak mücadelede China Bazaar Adaspor, seriyi eşitlemek için parkeye çıkarken, Larnaka Gençler Birliği ise seride durumu 2-0’a getirmek için mücadele edecek.

Şampiyonun belirleneceği final serisinin üçüncü maçı ise 8 Haziran 2026 Pazartesi günü İskele Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 20.30 olarak açıklandı.