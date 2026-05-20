İskele'de galip Gençlerbirliği, seri 1-0

Caesar Larnaka Gençler Birliği Yarı Finalde Öne Geçti
İskele Spor Salonu’nda Büyük Mücadele: 73-67

Kılıf & Kılıf ProLeague Play-Off yarı final serisinin ikinci karşılaşmasında Caesar Larnaka Gençler Birliği, Soyer Altınbaş Kıbrıs karşısında 73-67’lik skorla galip gelerek seride önemli bir avantaj elde etti.

İskele Spor Salonu’nda oynanan mücadele, baştan sona büyük çekişmeye sahne oldu. Karşılaşmada tam 9 kez eşitlik yaşanırken, liderlik ise 10 kez el değiştirdi. Basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelede tempo bir an olsun düşmedi.

İlk Bölümde Konuk Ekip Etkiliydi

Karşılaşmaya etkili başlayan taraf Soyer Altınbaş Kıbrıs oldu. Özellikle Diop Abdul İbrahim’in skorer oyunuyla hücumda ritim yakalayan konuk ekip, ilk periyodu 25-18 önde tamamladı.

İkinci periyotta ise Caesar Larnaka GB oyuna ortak oldu. Yusuf Ovey’in pota altındaki etkili performansı ve savunmadaki sertlik sayesinde ev sahibi ekip farkı eriterek soyunma odasına 42-42’lik eşitlikle gitti.

Üçüncü Periyotta Denge Bozulmadı

Üçüncü çeyrekte iki takım da kontrollü basketbol oynadı. Savunmaların ön plana çıktığı bölümde skor üstünlüğü sürekli el değiştirirken, son periyoda 56-56 eşitlikle girildi.

Son Sözü Caesar Larnaka GB Söyledi

Final periyodunda taraftar desteğini de arkasına alan Caesar Larnaka GB, savunmadaki agresif oyunuyla rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Hücumda kritik basketler bulan ev sahibi ekip, son çeyreği 17-11 üstün geçerek parkeden 73-67 galip ayrıldı.

Yusuf Ovey Maça Damga Vurdu

Caesar Larnaka GB’de Yusuf Ovey ortaya koyduğu performansla galibiyetin baş mimarı oldu. Başarılı oyuncu karşılaşmayı 18 sayı ve 16 ribaund ile tamamlayarak double-double yaptı.

Soyer Altınbaş Kıbrıs cephesinde ise Diop Abdul İbrahim’in performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

 

