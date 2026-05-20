SON DAKİKA

Ticaret Odası: Vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunması hayati önemde

Ticaret Odası: Vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunması hayati önemde
Ticaret Odası: Vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunması hayati önemde

Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO), vergi adaletinin ve kayıtlı ekonominin korunmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından önemli olduğunu belirterek, Yurt Dışındaki İtibari Paraların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Yasanın uygulama sürecinin dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Odadan yapılan yazılı açıklamada, yasanın, kamuoyunda tartışma ve eleştirilere konu olmasına rağmen Cumhuriyet Meclisi’nden geçerek, yürürlüğe girdiği ifade edildi.

Düzenlemenin yalnızca kısa vadeli bütçe gelirleri açısından değil, vergi adaleti, kayıtlı ekonomi, mali sistemin güvenilirliği ve bankacılık sektörü açısından önem taşıdığı belirtilen açıklamada, “Ekonomiye kaynak kazandırılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin, kayıtlı ekonomi içerisinde faaliyet gösteren ve tüm mali yükümlülüklerini düzenli şekilde yerine getiren işletmeler açısından ciddi bir adaletsizlik yaratacaktır” denildi.

-“Vergisini düzenli ödeyen kesimler açısından haksız rekabet ve eşitsizlik getirecek”

Açıklamada, ülkede işletmeler ve çalışanların, yüksek vergi, sosyal sigorta, ihtiyat sandığı ve diğer mali yükümlülükler altında faaliyetlerini sürdürmeye çalışırken, yasa kapsamındaki varlıkların çok daha düşük maliyetlerle sisteme dahil edilmesinin; vergisini düzenli ödeyen kesimler açısından haksız rekabet ve eşitsizlik getireceği kaydedildi.

KTTO açıklamasında, “Vergisini düzenli ödeyenlerin dezavantajlı duruma düştüğü, kayıt dışılığın ise avantajlı hale geldiği yönünde oluşacak bir yapı; uzun vadede vergi uyumunu, mali disiplini ve kayıtlı ekonomiyi zayıflatabilecektir” uyarısında bulunuldu.

Ülke ekonomisinin temel ihtiyacının, kısa vadeli ve tartışmalı uygulamalar yerine, mal ve hizmet üretimini, yatırımı ve kayıtlı ekonomiyi güçlendirecek yapısal reformlar olduğu belirtilen açıklamada, kamu maliyesinde sürdürülebilir dengenin; kayıt dışılığı azaltan, vergi tabanını genişleten, ekonomik güveni artıran ve öngörülebilirliği güçlendiren politikalarla mümkün olduğu kaydedildi.

