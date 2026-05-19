  • BIST 14029.54
  • Altın 6653.69
  • Dolar 45.5816
  • Euro 53.0007
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”

» »
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ülkenin mevcut durumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”

Erhürman, açıklamasında gençlere hak ettikleri koşulların sunulduğunu söylemenin kolay olmadığını belirterek, toplumun birçok alanında ölçü ve ölçütlerin zayıfladığını ifade etti. Siyasetten kamu yönetimine, medyadan bilim, sanat, eğitim ve spora kadar pek çok alanda standartların aşındığını vurguladı.

Mesajında mevcut tabloyu “bardağın boş tarafı” olarak nitelendiren Erhürman, buna karşın umutlu bir tabloya da dikkat çekti. Gençlerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen farklı bir gelecek inşa ettiğini belirten Erhürman, yeni neslin başarılarıyla toplumun yeni ölçülerini belirlemeye başladığını söyledi.

Gençlerin hem Kıbrıslı hem de dünyalı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Erhürman, onların adaya ve topluma bağlılıklarını korurken daha geniş bir vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.

Erhürman mesajının sonunda, gençlere güven duyduğunu ve onların önünün açılması gerektiğini belirterek, “ölçüleri ve ölçütleri yeniden belirleyecek bir nesil geliyor” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:32
  • Adaya 2500 İsrail askeri konuşlandırıldı iddiası!18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:24
  • Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…17 Mayıs 2026 Pazar 12:08
  • Çeler’den gençlik vurgusu: Bu ülkenin gençlerine kimse tembel diyemez16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:11
  • CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:09
  • Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslik pazartesi hizmete giriyor16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:08
  • İncirli: Ekonomide ve maliyede somut planlarımız hazır16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:00
  • İskele ve Gazimağusa’da trafik kazası16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:49
  • Trafik denetimlerinde 407 sürücü rapor edildi16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:39
  • Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 4 Tutuklu16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti