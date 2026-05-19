Erhürman’dan 19 Mayıs Mesajı: “Gençliğin Karşısında Başımız Öne Eğik”

Erhürman, açıklamasında gençlere hak ettikleri koşulların sunulduğunu söylemenin kolay olmadığını belirterek, toplumun birçok alanında ölçü ve ölçütlerin zayıfladığını ifade etti. Siyasetten kamu yönetimine, medyadan bilim, sanat, eğitim ve spora kadar pek çok alanda standartların aşındığını vurguladı.

Mesajında mevcut tabloyu “bardağın boş tarafı” olarak nitelendiren Erhürman, buna karşın umutlu bir tabloya da dikkat çekti. Gençlerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen farklı bir gelecek inşa ettiğini belirten Erhürman, yeni neslin başarılarıyla toplumun yeni ölçülerini belirlemeye başladığını söyledi.

Gençlerin hem Kıbrıslı hem de dünyalı bir bakış açısına sahip olduğunu ifade eden Erhürman, onların adaya ve topluma bağlılıklarını korurken daha geniş bir vizyonla hareket ettiklerini kaydetti.

Erhürman mesajının sonunda, gençlere güven duyduğunu ve onların önünün açılması gerektiğini belirterek, “ölçüleri ve ölçütleri yeniden belirleyecek bir nesil geliyor” ifadelerini kullandı.