  • BIST 14029.54
  • Altın 6650.62
  • Dolar 45.5682
  • Euro 53.0022
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

Rum basını yazdı: Temel Gıda Fiyatlarında Artış Devam Ediyor

» »
Güney Kıbrıs’ta temel gıda ürünlerine yönelik fiyat artışlarının sürdüğü bildirildi.
Rum basını yazdı: Temel Gıda Fiyatlarında Artış Devam Ediyor

Alithia, Rum Tüketiciler Birliği’nin yaptığı incelemeye dayandırdığı haberinde, devletin “e-kalathi” platformu üzerinden 182 ürünün fiyatının yüzde 1 ile yüzde 9 arasında daha pahalı satıldığının tespit edildiğini yazdı.

Kıbrıs Rum Tüketiciler Birliği tarafından yapılan değerlendirmeye göre, en yüksek fiyat artışlarının kuru yemiş, meyve suları, sebze, yumuşatıcı, donmuş unlu mamuller, bebek gıdaları, zeytinyağı ve bebek ıslak mendilleri gibi temel tüketim ürünlerinde görüldüğü belirtildi.

Haberde, fiyat artışlarının tüketicilerin alım gücünü olumsuz etkilemeye devam ettiği ifade edildi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İnternet üzerinden 34 bin 600 euroluk dolandırıcılık16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:01
  • Hristodulidis Hindistan’a gidiyor16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:55
  • Letimbiotis: Kıbrıs sorununda genişletilmiş konferans şart16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:54
  • Güney'de organize suç ve kara para aklama suçlarına yönelik operasyonda biri polis 3 kişi tutuklandı15 Mayıs 2026 Cuma 14:40
  • Nikos Hristodulidis, Yunan Meclisi'nde: İki devlet çözümünü asla kabul etmeyeceğiz15 Mayıs 2026 Cuma 14:38
  • Rum Yönetimi Merkezi Cezaevi’nde gardiyanlar greve gidiyor15 Mayıs 2026 Cuma 14:28
  • AKEL: Çözüm planı konusunda Ulusal Kongre'ye bilgilendirme yapılmadı14 Mayıs 2026 Perşembe 14:29
  • Anket: Güney Kıbrıs seçiminde 7 partili Meclis ihtimali öne çıkıyor14 Mayıs 2026 Perşembe 14:26
  • Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs sorunu açıklamaları Rum basınında: Plan, pencere oldu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:24
  • Para Kaynağı Açıklanamayınca El Konuldu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti