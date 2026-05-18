  • BIST 14167.36
  • Altın 6690.19
  • Dolar 45.5782
  • Euro 53.0766
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİsrail Ordusu Marmaris'ten yola çıkan Sumud Filosu'na müdahale etti

İtfaiye, 13 yangına müdahale etti

» »
PGM-İtfaiye Müdürlüğü, son bir haftada 13 yangına müdahale edildiğini bildirdi.
İtfaiye, 13 yangına müdahale etti

Haftalık İtfaiye Raporu’na göre, 11-17 Mayıs döneminde 13 yangına müdahale edilirken, 25 özel servis olayı meydana geldi.

PGM-İtfaiye Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, yangınlarda 2 milyon 875 bin TL zarar oluştu.

Yangınların; elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisiyle birbirine temas eden elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrol dışına çıkması, spiral makinesiyle kesim yapıldığı esnada makineden çıkan kıvılcımlar, faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tencere içerisindeki yemeğin ısınıp alevlenmesi, cam kaplar içerisinde yanan mumların masa üzerindeki kağıtları tutuşturması ve faal durumdaki gaz ocağı hortumundan sızan gazın alevlenmesi sonucu çıktığı kaydedildi. Yangınların 7’si Lefkoşa, 3’ü Güzelyurt, 1’i Vadili, 1’i İskele, 1’i de Gemikonağı’nda yaşandı.

İtfaiye, aynı dönemde 25 muhtelif olaya da müdahalede bulundu. Özel servis olayları ise şu şekilde sıralandı: “Aracın motor bölümlerinde, su sayacı arasında, demir korkuluklar arasında ve elektrik direğinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, evin aspiratör borusunda sıkışan güvercinin kurtarılması, apartman dairesinin yatak odasında kilitli kalan şahsın ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması ve yangın eğitimi verilmesi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Adaya 2500 İsrail askeri konuşlandırıldı iddiası!18 Mayıs 2026 Pazartesi 09:24
  • Lapta ve Haspolat’ta trafik kazası…17 Mayıs 2026 Pazar 12:08
  • Çeler’den gençlik vurgusu: Bu ülkenin gençlerine kimse tembel diyemez16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:11
  • CTP’nin LAÇ Belediye başkan adayı Turan Rahvancıoğlu oldu16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:09
  • Alayköy İlkokulu’ndaki 4 yeni derslik pazartesi hizmete giriyor16 Mayıs 2026 Cumartesi 15:08
  • İncirli: Ekonomide ve maliyede somut planlarımız hazır16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:00
  • İskele ve Gazimağusa’da trafik kazası16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:49
  • Trafik denetimlerinde 407 sürücü rapor edildi16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:39
  • Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 4 Tutuklu16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:36
  • Kumarhanede Ceket Hırsızlığı: Zanlı Yakalandı16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti