Trafik denetimlerinde 407 sürücü rapor edildi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde toplam 2 bin 324 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sonucunda çeşitli trafik suçlarından toplam 407 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 57 araç ise trafikten men edildi.

Polis açıklamasına göre en fazla tespit edilen trafik suçu, yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanımı oldu. Denetimlerde 133 sürücünün sürat yaptığı belirlendi.

Bunun yanı sıra 12 sürücünün alkollü içki tesiri altında araç kullandığı, 6 sürücünün ise sürüş ehliyetsiz ve sigortasız şekilde trafikte olduğu tespit edildi.

Denetimlerde ayrıca 15 sürücünün sigortasız araç kullandığı, 9 sürücünün sürüş sırasında cep telefonu kullandığı, 13 sürücünün emniyet kemeri takmadığı belirlendi.

Muayenesiz araç kullanmaktan 15, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmaktan ise 48 sürücü rapor edildi.

Polis ayrıca bir sürücünün tehlikeli sürüş yaptığını, bir sürücünün trafik ışıklarına uymadığını, iki sürücünün trafik levha ve işaretlerini ihlal ettiğini, bir motosiklet sürücüsünün koruyucu başlık takmadan araç kullandığını ve bir sürücünün de aracın ışık kurallarına uymadığını açıkladı.

Diğer trafik suçlarından ise toplam 150 sürücü hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

 

