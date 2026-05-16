Gazimağusa ve Yeniboğaziçi’nde Sarhoşluk ve Rahatsızlık: 4 Tutuklu

Polisten verilen bilgiye göre, 15 Mayıs 2026 tarihinde Gazimağusa’da G.A. (E-30) 239 miligram, C.A. (E-20) 184 miligram ve S.T. (E-34) 206 miligram alkollü içki tesiri altında oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Yeniboğaziçi’nde ise E.Ş. (E-28)’nin alkollü içki tesiri altında olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddettiği ve çevreyi rahatsız ettiği belirtildi.
Bahse konu şahısların suçüstü tutuklandığı, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.
