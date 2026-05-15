''3 gündür Eczacılar Birliği'nin sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor''

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, META’nın yapay zeka sistemleri nedeniyle sosyal medya hesaplarının son 3 gündür erişime kapatıldığını belirterek, halk sağlığına yönelik bilgilendirmeleri sürdüreceklerini söyledi.
''3 gündür Eczacılar Birliği'nin sosyal medya hesapları erişime kapatılıyor''

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 3 gündür Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sosyal medya hesaplarının tekrar tekrar erişime kapatıldığını belirtti.

Öksüz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ne hikmetse 3 gündür Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin resmi sosyal medya hesapları tekrar tekrar erişime kapatılıyor, her seferinde geri alıyoruz. ‘Topluluğun güvenliği ve saygılı kalması adına önlem alındığı’ yönünde META’nın yapay zekâ sistemleri tarafından oluşturulan gerekçelerle karşı karşıyayız. Bu süreçte kendileriyle de gerekli tüm görüşmeleri yaptık.

Ancak şunun altını açıkça çizmek isterim.
Sebebi her ne olursa olsun, halk sağlığını ilgilendiren ve kamu yararı taşıyan bilgilendirmelerin bu kapsamda değerlendirilmesini kamuoyunun takdirine bırakıyorum.

Bu duruma neden olan gerekçeleri de aynı şekilde üyelerimizin ve halkımızın vicdanına bırakıyorum.

Bizim sorumluluğumuz nettir.
Eczacı; halkın en yakın, en ulaşılabilir sağlık danışmanıdır.
Bu sorumluluktan geri adım atmayacağız.
Toplumu doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz.
Sokakta da olacağız, eczanede de, sosyal medyada da.
Nerede ihtiyaç varsa, eczacı orada konuşmaya devam edecektir.
Bu da böyle bilinsin.”

 

