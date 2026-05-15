  • BIST 14409.64
  • Altın 6671.33
  • Dolar 45.5377
  • Euro 53.1235
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Denktaş: Ülkedeki Tüm Sorunların Çaresini Biliyoruz

» »
TAM PARTİ Genel Başkanı Serdar Denktaş, Kanal Sim’de Ertuğrul Senova ve Mert Özdağ’ın Haber Masası programına konuk oldu. Denktaş, önümüzdeki dönem TAM PARTİ’nin meclisteki yerini alacağının altını çizdi.
Denktaş: Ülkedeki Tüm Sorunların Çaresini Biliyoruz

TAM PARTİ ekiplerinin seçimlerden sonra hayata geçirilecek projeler üzerinde çalıştığını ve sadece eleştiri getiren bir parti olmayacağını ifade eden Denktaş, “Memleketin sorunlarını biliyoruz. Çarelerini de biliyoruz ve bu çareleri nasıl hayata geçireceğimiz üzerinde kafa yoruyoruz. Biz sadece eleştiri getiren parti olmayacağız.” diye konuştu. TAM PARTİ’nin et fiyatlarının ucuzlatılması ile ilgili bir çalışma yaptığını belirten Denktaş, etin Güney tarafı ile aynı fiyata sofralara gelmesinin mümkün olduğunu ve bunun hayata geçirileceğini söyledi.

Hayat pahalılığını ‘akıl almaz bir boyut’ olarak değerlendiren Denktaş, “Eğer bu son 5 yılda ben hükûmette olsaydım, sizi temin ederim ki hayat bu derece pahalı hale gelmezdi, bu hale getirtmezdim.” dedi. Şu anda uygulanan vergileri, fonları ve harçları yükselterek gelir elde etme düşüncesinin son derece yanlış olduğunu belirten Denktaş, bu durumun hayat pahalılığının en önemli sebeplerinden biri olduğunun altını çizdi.

DEVLETE OLAN GÜVENİ YENİDEN İNŞA EDECEĞİZ

Mevcut hükûmetin devlete olan güveni bitirdiğini belirten Denktaş, iç güvenliğin, ekonominin, itibarın ve devlet yapısının ayaklar altına alındığını ifade ederek, “Bunların yaptığı beceriksizlik değil, bilinçlidir. Yarattıkları yönetimsizlikten doğan boşluklardan hem maddi hem de siyasi olarak nemalanıyorlar. Milliyetçi geçinen bu hükûmet devlete olan inancı yerle bir etti. Biz devlete olan güveni yeniden inşa edeceğiz. Çünkü ben ve ekibimizdeki arkadaşlarım bu devlete inanıyoruz.” diye konuştu. Türkiye kamuoyunda da KKTC ile ilgili gerek basın gerekse sosyal medya aracılığıyla oldukça yanlış bir algı olduğunu ifade eden Denktaş, Türkiye ile ilişkilerin de hem siyasi alanda hem de sosyal ve kültürel alanda normalleştirileceğini söyledi.

KAMPANYA AJANSLARI ARALIK’TA GELİYOR

Denktaş, genel seçimi büyük ihtimalle Ocak sonuna doğru beklediğini ifade ederek, “Edindiğim bilgilere göre Ankara’nın yönlendirdiği kampanya ajansları, Aralık ayında burada çalışma başlatacaklar. Bu da bize genel seçimin Ocak sonuna doğru olacağını işaret ediyor.” diye konuştu. Genel Başkan Denktaş, yerel seçimlerin 2027 Haziran’ında olması gerektiğine dikkat çekerek, zaten pandemi nedeniyle yapılan seçim tarihi değişikliğinin yeniden eskisi gibi Haziran’a getirilmesi gerektiğini belirtti. Belediye seçimlerinin doğrudan vatandaşın hizmet almasıyla ilgili olduğunu söyleyen Denktaş, bu nedenle başarılı belediye başkanlarının hangi partiden olursa olsun görevine devam etmesi konusunda desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

BİZİM TEK DERDİMİZ BU HALKIN NASIL DAHA İYİ BİR YAŞAM SÜRECEĞİ

“Benim için önemli olan bir partinin misyonudur, ortaya koyduğu duruştur. Futbol takımı tutar gibi parti tutmak memleketi işte bugünkü hale getirir. Bu davranıştan vazgeçmemiz lazım. İdeolojik anlamda da ekonomik anlamda da sağ-sol olayı dünyada bitmiştir. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim tek derdimiz bu ülkenin insanlarının nasıl daha iyi bir yaşam süreceğidir.” diye konuşan Denktaş, gelecekte çocukların bu ülkede kalabilmesi için iyi bir düzen oluşturma gailesi taşıdıklarını vurguladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gençlik Şöleni pazar günü yapılıyor14 Mayıs 2026 Perşembe 16:39
  • Başbakan Üstel: UBP olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz14 Mayıs 2026 Perşembe 16:37
  • Türkiye ile imzalanan Sağlık Hizmetleri Desteği Protokolü Genel Kurul'a sevk edildi14 Mayıs 2026 Perşembe 15:03
  • Arıklı: Japarov, Kırgızistan’ın kaderini değiştiren adam olarak tarihe geçecek14 Mayıs 2026 Perşembe 15:01
  • Öztürkler: Rumlar milli gelirini refah yerine silaha harcıyor14 Mayıs 2026 Perşembe 14:30
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı” raporu Fazilet Özdenefe’ye sunuldu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:27
  • Lefkoşa Ağır Ceza’da Uyuşturucu Davası Karara Bağlandı: 3 Sanığa Hapis14 Mayıs 2026 Perşembe 14:17
  • Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:11
  • Öztürkler: Özgürlüğü, bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk halkını savunmaya devam edeceğiz14 Mayıs 2026 Perşembe 13:59
  • “Kaleburnu Arkeo Festivali”, pazar günü yapılacak14 Mayıs 2026 Perşembe 13:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti