  • BIST 14628.74
  • Altın 6846.95
  • Dolar 45.4287
  • Euro 53.2666
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKATrump'tan İran'a açık tehdit: Ya anlaşacağız ya da yok edilecekler

Başbakan Üstel: UBP olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, partinin kuruluşunun 50’nci yılı kapsamında Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda düzenlenen kermese katıldı.
Başbakan Üstel: UBP olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz

Etkinlikte konuşan Üstel, UBP’nin 50’nci kuruluş yıl dönümü kapsamında tüm ilçelerde halkla iç içe organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Bugün de başkent Lefkoşa’da, Genel Sekreterimiz Ahmet Savaşan, Lefkoşa İlçe Başkanımız Mustafa Akyön ve Kadın Kolları Başkanımız Şerife Ünverdi öncülüğünde son derece anlamlı ve güzel bir etkinlik gerçekleştirildi” dedi.

Farklı ilçelerden gelen kadın ve gençlik kolları üyelerinin etkinliğe yoğun katılım gösterdiğini ifade eden Üstel, teşkilatlar arasındaki birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlü bir şekilde ortaya konduğunu söyledi.

“Ulusal Birlik Partisi olarak en büyük gücümüzü halkımızdan alıyoruz” diyen Üstel, ülkenin ve devletin daha ileriye taşınması için halkla birlikte çalışan bir anlayışla hareket ettiklerini kaydetti.

Kadın Kolları’nın özverili çalışmalarına dikkat çeken Üstel, etkinlikten elde edilen tüm gelirlerin sosyal yardım amacıyla kullanılacağını belirterek, onkoloji servisinde tedavi gören çocuklara destek sağlanacağını ifade etti.

Etkinlik kapsamında ayrıca kan bağışı kampanyası da düzenlendiğini belirten Üstel, partililer ve vatandaşlar tarafından yapılan bağışların ihtiyaç sahibi hastalar için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na teslim edileceğini söyledi. Üstel, tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diledi.

Başbakan Üstel, “Ulusal Birlik Partisi olarak bu tür organizasyonlardan elde edilen gelirlerin; çocuklarımız, STK’lar ve özellikle sağlık alanındaki ihtiyaçlar için kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

Konuşmasının sonunda Üstel; Genel Sekreter Ahmet Savaşan ve Lefkoşa İlçe ile kadın kolları başkanlarına, teşkilat mensuplarına ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi’nin 50’nci yıl etkinliklerinin önümüzdeki süreçte de farklı organizasyonlarla devam edeceğini belirtti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Arıklı: Japarov, Kırgızistan’ın kaderini değiştiren adam olarak tarihe geçecek14 Mayıs 2026 Perşembe 15:01
  • Öztürkler: Rumlar milli gelirini refah yerine silaha harcıyor14 Mayıs 2026 Perşembe 14:30
  • “Kuzey Kıbrıs’ta Yolsuzluk Algısı” raporu Fazilet Özdenefe’ye sunuldu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:27
  • Lefkoşa Ağır Ceza’da Uyuşturucu Davası Karara Bağlandı: 3 Sanığa Hapis14 Mayıs 2026 Perşembe 14:17
  • Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralandı, Sürücü Tutuklu14 Mayıs 2026 Perşembe 14:11
  • Öztürkler: Özgürlüğü, bağımsızlığı ve Kıbrıs Türk halkını savunmaya devam edeceğiz14 Mayıs 2026 Perşembe 13:59
  • “Kaleburnu Arkeo Festivali”, pazar günü yapılacak14 Mayıs 2026 Perşembe 13:56
  • Başçeri, Türk Maarif Koleji öğrencilerini kabul etti14 Mayıs 2026 Perşembe 13:54
  • Sahte Moldova pasaportuyla ülkeden çıkış yapmaya çalıştı: Cezaevine gönderildi14 Mayıs 2026 Perşembe 13:51
  • 100 bin tonun üzerinde üretim: Çiftçiler Birliği, fiyatlar konusunda haftaya hükümetle masaya oturacak14 Mayıs 2026 Perşembe 13:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti